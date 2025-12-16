Trump demanda a la BBC por 10 mmdd por editar discurso previo al asalto del Capitolio

La demanda de Trump acusa a la BBC de haber cometido difamación e incurrir en prácticas comerciales engañosas e injustas, por editar el discurso que dio antes de que sus simpatizantes tomaran el Capitolio en el 2021.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, interpuso una demanda por 10 millones de dólares en contra de la BBC, acusando a la televisora británica de haber editado un discurso que dio en el 2021, previo a la toma del Capitolio por sus simpatizantes.

El mandatario presentó la demanda contra la cadena del Reino Unido ante un Tribunal de Miami, Florida, acusándola de cometer difamación e incurrir en prácticas comerciales engañosas e injustas, por lo que reclamó daños por un monto inferior a cinco millones de dólares por cada uno de los delitos mencionados.

En declaraciones hechas ante los medios en la Casa Blanca, Trump aseguró que la cadena británica "puso palabras en su boca" que nunca pronunció, además de que insinuó que posiblemente utilizaron inteligencia artificial para alterar su discurso.

"Estoy demandando a la BBC por poner palabras en mi boca, literalmente... Supongo que usaron inteligencia artificial o algo así... De hecho, pusieron en mi boca palabras terribles relacionadas con el 6 de enero que no dije", afirmó.

En su demanda, Trump acusa que la televisora británica modificó el discurso que pronunció el 6 de enero de 2021, con el propósito de hacer parecer que él incitó a sus simpatizantes a tomar el Capitolio luego de perder las elecciones presidenciales.

Cabe mencionar que la BBC emitió una disculpa pública el pasado mes de noviembre por la difusión de un documental en el 2024 que hacía parecer al Presidente de EU como el responsable de alentar a sus seguidores a movilizarse para tomar el recinto legislativo.

A raíz de esta situación, el director general y la jefa de información de BBC News se vieron orillados a presentar sus renuncias.

La demanda presentada por Trump contra la BBC señala que dicho documental “describió falsamente al Presidente Trump diciéndoles a sus seguidores: 'Vamos a caminar hasta el Capitolio y yo estaré allí con ustedes. Y lucharemos. Lucharemos con uñas y dientes, y si ustedes no luchan con uñas y dientes, ya no tendrán un país'”, palabras que supuestamente no pronunció.