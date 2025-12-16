Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el umbral doméstico. La casa se convierte en punto vulnerable, como lo explica la teoría de las actividades rutinarias: el delito sigue los flujos de la vida cotidiana".

Salvador Guerrero Chiprés

16/12/2025 - 12:02 am

Cautela y prevención en el hogar
Un hogar en la Ciudad de México. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

Diciembre es temporada de celebraciones y laboratorio social donde se reorganizan los riesgos.

Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el umbral doméstico. La casa se convierte en punto vulnerable, como lo explica la teoría de las actividades rutinarias: el delito sigue los flujos de la vida cotidiana.

En ese contexto, la política de seguridad requiere una comprensión más fina del territorio, del tiempo social y la conducta colectiva.

La Ciudad de México llega a este cierre de año con indicadores que, sin triunfalismo, permiten hablar de una tendencia positiva. De acuerdo con el informe mensual presentado por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, los delitos de alto impacto disminuyeron 13 por ciento respecto a 2024; en el caso del robo a casa habitación con violencia, la reducción es del seis por ciento.

Los registros del C5 confirman esta trayectoria. En lo que va del año, de 21 mil 687 reportes por delitos de alto impacto, sólo 308 corresponden a robo a casa habitación; en el mismo periodo del año anterior fueron 447. La caída del 31.1 por ciento responde a una combinación de vigilancia estratégica, reacción oportuna y, sobre todo, prevención.

Una red vecinal activa, informada y solidaria produce un efecto disuasivo difícil de cuantificar. Avisar a un vecino de confianza sobre la ausencia, pedirle que retire la correspondencia acumulada o esté atento a ruidos inusuales es capital social en acción.

A ese entramado comunitario se suma la tecnología. Cámaras exteriores con acceso remoto, sensores de apertura en puertas y ventanas y sistemas de alerta temprana no sustituyen la presencia humana, pero potencian la prevención.

La simulación de presencia mediante iluminación programada refuerza esa lógica. La casa habitada —o que parece habitada— deja de ser un objetivo atractivo.

Pero ninguna estrategia es completa sin discreción. En una época donde la vida privada se exhibe con facilidad en redes sociales, la información se convierte en insumo del delito. Publicar fechas exactas de viaje, itinerarios o ausencias prolongadas reduce los costos de planeación para quien busca una oportunidad ilícita. No todo debe compartirse ni debe anunciarse.

La clave está en transformar un riesgo predecible en un ejercicio de cautela planificada, administrar inteligentemente la ausencia.

Y cuando surge una sospecha, los canales del C5 operan de manera ininterrumpida: el 9-1-1 para emergencias, *765 SOS Mujeres, el 089 para la denuncia anónima y la Línea Antiextorsión 55 5036 3301.

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés

Salvador Guerrero Chiprés es coordinador general del C5, ex presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Duarte en Almoloya: la corrupción no ha de ser pieza utilitaria

"El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Silbo Gomero

"Lo llamativo del Silbo gomero es que se complejizó lo suficiente como para no limitarse a un...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
+ Sección

Opinión en Video

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

+ Sección

Galileo

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
1

Sheinbaum pide revisar si es constitucional la "Ley Gobernadora" que se aprobó en SLP

Una Jueza ordenó cancelar la audiencia en contra de María Amparo Casar donde sería acusada formalmente por supuestamente recibir una pensión irregular de Pemex.
2

Jueza ordena cancelar audiencia de María Amparo Casar; CSP pide a FGR explicar caso

Las autoridades federales iniciaron la distribución de tarjetas para depositar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Checa qué documentos piden para obtenerla.
3

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Qué documentos necesitas para recibir tu tarjeta?

Foto: Andrea Chávez
4

DATOS ¬ El regaño presidencial no frenó la campaña de Andrea Chávez en todo Chihuahua

"Nos estamos desplomando": VIDEOS captan la fatal caída de un jet privado en Toluca
5

"Nos estamos desplomando": VIDEOS captan la fatal caída de un jet privado en Toluca

Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches
6

Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
7

Marcha de la Generación Z convoca apenas a 300 personas; concluye con saldo blanco

8

VERSUS ¬ La izquierda mexicana debe aprender de la derrota chilena y profundizar más

Cierran Zooleón
9

Zoológico de León, Guanajuato, cierra tras denuncias de maltrato y muerte de animales

Por eso cada rebelión contra Pedro Haces y Ricardo Monreal estuvo siempre condenada al fracaso. Da risa el trágico malentendido.
10

Pedro Haces. Episodios.

El Congreso de San Luis Potosí (SLP) aprobó la “Ley Gobernadora”, que obliga a postular mujeres en 2027; acusan que favorece a la esposa de Ricardo Gallardo.
11

El Congreso de SLP apresura Ley-con-dedicatoria, para que una mujer sea Gobernadora

Rob Reiner, director de cine, y su esposa Michele Singer fueron hallados sin vida en su casa de Los Ángeles; habrían sido víctimas de un ataque con arma blanca.
12

Rob Reiner y su esposa murieron, confirma portavoz; los habrían asesinado a puñaladas

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro
13

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

ultraderecha
14

¿Ultraderecha o victimismo?

Autoridades mexicanas lograron la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exfuncionario vinculado con los desvíos millonarios orquestados por Álvarez Puga.
15

Un exfuncionario ligado al caso de desvíos millonarios de Álvarez Puga es detenido

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

VERSUS ¬ La izquierda mexicana debe aprender de la derrota chilena y profundizar más

Omar García Harfuch y el Ministro de Seguridad de Canadá sostuvieron una llamada telefónica para abordar temas relacionados con la cooperación bilateral.
2

Harfuch conversa con Ministro de Seguridad canadiense. abordan cooperación bilateral

"Nos estamos desplomando": VIDEOS captan la fatal caída de un jet privado en Toluca
3

"Nos estamos desplomando": VIDEOS captan la fatal caída de un jet privado en Toluca

México EU firmaron un nuevo acuerdo para solucionar el problema de aguas residuales en el Río Tijuana, anunció la EPA.
4

México y EU firman acuerdo para atender problema de aguas residuales del río Tijuana

Una Jueza ordenó cancelar la audiencia en contra de María Amparo Casar donde sería acusada formalmente por supuestamente recibir una pensión irregular de Pemex.
5

Jueza ordena cancelar audiencia de María Amparo Casar; CSP pide a FGR explicar caso

Kast gana elección presidencial de Chile
6

Pinochet, El Yunque, Trump... el Presidente chileno Kast es adorador de puro ultra

7

Fernando Chico asume presidencia de Banamex; Citi cierra venta del 25% al empresario

México anunció una investigación antidumping contra las exportaciones de carne de cerdo de EU.
8

México anuncia inicio de investigación "antidumping" a la importación de cerdo de EU

Trump declara al fentanilo como arma de destrucción masiva
9

Trump firma un orden para declarar al fentanilo como "arma de destrucción masiva"

10

Becas del Bienestar: Consulta el calendario para la última semana de pagos de 2025

La avioneta se desplomó en una colonia aledaña al Aeropuerto de Toluca, en el oriente de la capital del Edomex; los servicios de emergencia trabajan en la zona.
11

Desplome de una avioneta en Toluca deja 10 personas muertas, tres de ellas, menores

Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches
12

Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches