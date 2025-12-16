CaliBaja y el financiamiento de las regiones

De acuerdo con el politólogo, Samuel P. Huntington, las próximas guerras en el mundo ocurrirían en las fronteras entre civilizaciones. Ya que, para el autor de El choque de las civilizaciones, la frontera que separa Estados Unidos y México es una que no sólo separa dos países sino dos civilizaciones, Huntington pronosticó en 1996 un futuro de conflicto geopolítico en lugar de uno de cooperación en esa dilatada frontera.

Lo curioso del caso es que sólo dos años antes de la publicación del principal libro de Huntington se suscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La frontera se concebía entonces como un terreno de prosperidad compartida en una región binacional de gran potencial para detonar el desarrollo de ambas comunidades: la estadounidense y la mexicana.

Desde entonces hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural y económico, como CaliBaja.

Pero esto ya no es suficiente. Para evitar que el vaticinio apocalíptico de Huntington se haga realidad debemos contar con un ecosistema transfronterizo cada vez más eficiente y robusto.

Una de estas instituciones que ha trabajado muy bien desde su fundación pero que puede hacerlo todavía mejor es el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) que entró en operación como parte del TLCAN el primero de enero de 1994.

Su objetivo ha consistido en financiar proyectos de infraestructura ambiental y desarrollo comunitario en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Y así lo ha venido haciendo.

Nacido primordialmente con un interés en la ecología el BDAN ha puesto en marcha proyectos en áreas prioritarias como agua potable, aguas residuales y saneamiento, gestión de residuos sólidos o energía renovable.

Estos proyectos buscan mitigar los impactos ambientales y de salud pública en las comunidades fronterizas, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. Entre los proyectos destacados se pueden mencionar el saneamiento de Río Tijuana - con inversiones significativas recientes por parte de ambos países para ampliar las plantas de tratamiento de San Isidro y San Antonio de los Buenos - así como el Proyecto de Drenaje Pluvial en El Paso Texas, con el fin de mitigar inundaciones y proteger la salud pública.

Es necesario que esta institución no sólo permanezca en el tiempo sino que se fortalezca y que su mandato se diversifique. También sería conveniente que el BDAN revisara su paradigma de desarrollo regional. Quizás se podría empezar por darle más peso a los actores sociales y cívicos en la toma de decisiones.

Creemos que estos y otros cambios podrán dotar de mayor dinamismo a los proyectos de todo tipo que ya existen y a los que surgirán en el futuro para hacer de regiones como CaliBaja, no sólo un lugar de gran prosperidad sino un lugar de encuentro entre culturas y no de discordia entre civilizaciones.