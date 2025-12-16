EU bombardea a tres lanchas en el Pacífico y deja un saldo de ocho personas muertas

Redacción/SinEmbargo

16/12/2025 - 2:02 am

El gobierno de EU ataca tres lanchas en el Pacífico.

De nueva cuenta, el gobierno de Estados Unidos no presentó pruebas que las víctimas traficaran estupefacientes o de que tuvieran relación con el narcotráfico.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos (EU) informó el lunes sobre tres nuevos ataques en contra de lanchas en el Océano Pacífico que dejaron un saldo de ocho personas muertas. De la misma manera que en el resto de las operaciones extrajudiciales, la administración de Donald Trump no presentó pruebas de las víctimas traficaran estupefacientes o de que tuvieran relación con el narcotráfico.

Por medio de una publicación en la red social X, el Comando Sur de EU detalló que llevó a cabo ataques cinéticos en contra de "tres embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas" que se encontraban en aguas internacionales.

"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico", aseguró el Comando Sur en la publicación.

En este sentido, las autoridades de Estados Unidos precisaron que en el primer ataque murieron tres personas, dos más en el segundo en el segundo y otras tres en la última operación.

Desde agosto de 2025, el gobierno de EU realizó un despliegue militar en el Mar Caribe y el Océano Pacífico que posteriormente denominó como la operación Lanza del Sur, supuestamente con el propósito de "eliminar a los narcoterroristas" del hemisferio occidental y "proteger a EU de las drogas que están matando" a sus ciudadanos.

En ese marco, se han realizado una serie de operaciones que han dejado más de 80 personas muertas sin evidencia de que las víctimas traficaran estupefacientes, por lo que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, ha señalado que estos ataques son extrajudiciales que "violan el derecho internacional de los derechos humanos".

Por su parte, el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha reiterado que el objetivo real de EU es un "cambio de régimen" para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela.

"No son manicomios, 'fake news'. No, no es Tren de Aragua, 'fake news'. No, no es narcotráfico, 'fake news'. No. Es el petróleo, que se lo quieren robar, y Venezuela va a defender su soberanía sobre sus recursos naturales y vamos a volver a triunfar", manifestó el mandatario luego de la incautación de petrolero por parte de Estados Unidos en las costas venezolanas.

Maduro señaló las acciones de las autoridades estadounidenses como "un acto absolutamente criminal e ilegal, cuando procedieron a un asalto miliar, secuestro y robo como piratas del Caribe contra una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz".

