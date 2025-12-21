"Navidades en México" en el Castillo de Chapultepec, una noche de magia y tradición

Este espectáculo familiar lleva a los asistentes a hacer un recorrido por las tradiciones a través de la danza, para después formar parte de la posada.

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).- El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández prepara una emocionante y bella noche con el espectáculo "Navidades en México" que se presentará la explanada del Castillo de Chapultepec, una opción inolvidable para pasar un buen rato en familia.

"Navidades en México" es un espectáculo que permite visitar varias partes del país a través de la danza y de sus tradiciones, cuando la música, la danza y la emoción por la temporada se unen el resultado es impresionante, como el que brinda el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández.

Una celebración en tres actos

Esta presentación se divide en tres actos:

El primero deja ver la anunciación y nos muestra el montaje de un nacimiento viviente.

El segundo acto es para los Reyes Magos que llevan regalos al niño Dios, lo que permite disfrutar de danzas provenientes de diferentes regiones y de los bailes inspirados en las costumbres mexicanas.

Para cerrar, es momento de la posada mexicana con todos sus elementos como los peregrinos con velas en mano cantando la letanías, además de la tradicional piñata.

Recomendaciones

Uno de los consejos es comprar los boletos lo más pronto posible, ya que se acaban rápido y es un espectáculo que se disfruta mucho. Otro recomendación importante es llevar ropa abrigadora, si bien subir caminando hasta el Castillo ayudará a entrar en calor, al estar sentados y después de un rato sentirás el aire fresco, así que lleva una chamarra y si eres de los que pasa mucho frío también una bufanda o guantes. Para las personas mayores de 60 años que lo requieran, hay una camioneta que los lleva hasta el Castillo. La última recomendación es sé puntual.

¿Dónde y cuando?

"Navidades en México" se presentará en el Castillo de Chapultepec (Bosque de Chapultepec II Sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11100, Ciudad de México) del 25 de diciembre al 30 de diciembre. Los boletos se adquieren en Ticketmaster y tienen un costo de 1 mil 180 pesos y 1 mil 586 pesos, más cargos.