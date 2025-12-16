Jueza niega fianza para madre de Naasón Joaquín García, acusada de crimen organizado

"La Luz del Mundo" confirmó que una Jueza rechazó la solicitud de Eva García, quien solicitó la medida de arresto domiciliario por "no representar amenaza ni peligro alguno".

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Una Jueza federal de Nueva York rechazó el lunes la solicitud de libertad bajo fianza para Eva García de Joaquín, madre del líder de la iglesia "La Luz del Mundo", Naasón Joaquín García, por lo que permanecerá en prisión preventiva pese a haber ofrecido cinco millones de dólares pare enfrentar en libertad las acusaciones por los delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

La defensa legal de la mujer de 80 años de edad solicitó el arresto domiciliario de su clienta, ofreciendo garantizar la fianza parcialmente con propiedades de ocho familiares. No obstante, "La Luz del Mundo" confirmó el rechazo de la solicitud tras una audiencia llevada a cabo el 15 de diciembre, en la cual se revisó la situación penitenciaria de Eva García de Joaquín.

"La hermana Eva [García] no representa amenaza ni peligro alguno. Es una mujer de fe, de edad avanzada, bisabuela y con una amplia trayectoria de servicio caritativo, cuya salud continúa deteriorándose mientras permanezca privada de su libertad", aseguró la iglesia en un comunicado.

"La hermana Eva tiene 80 años de edad y padece problemas de salud que han requerido su traslado a la enfermería del centro de detención, ya que su cuerpo no puede soportar las condiciones de la población general", agregó.

La madre de Naasón Joaquín García fue detenida el pasado 10 de septiembre en una lujosa mansión ubicada en Los Ángeles, California, donde se encontraron joyas y más de un millón de dólares en efectivo. Posteriormente, Eva García fue vinculada a proceso por la Jueza Loretta Preska por los delitos de tráfico sexual y crimen organizado, de los cuales determinó declararse no culpable.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, García de Joaquín encubrió e incluso facilitó abusos de varias menores de edad y de mujeres que formaban parte de "La Luz del Mundo", lo cuales habrían sido llevados a cabo por su esposo ex líder de la iglesia, Samuel Joaquín Flores, y eventualmente por su hijo, Naasón Joaquín García. Además de lo anterior, Eva García habría conseguido una vida de lujos gracias a la explotación de los integrantes de "La Luz del Mundo", cuya sede principal está en Guadalajara, Jalisco.

"Samuel [Joaquín Flores] confiaba en un selecto grupo de mujeres adultas, incluyendo a Rosa Sosa y la esposa de Samuel, Eva García de Joaquín, las acusadas, entre otros, para identificar a niñas y mujeres para ser abusadas por Samuel y para ‘prepararlas’, esto es, convencer, manipular o coaccionar a víctimas para abuso sexual y preparar a las víctimas para el abuso al explotar las edades y vulnerabilidades de las víctimas", señala un informe del gobierno estadounidense.

El mismo documento incluye Naasón Joaquín, quien ya cumple una condena por abuso de menores; el sobrino de Naasón, Joram Núñez, quien fue arrestado en Chicago, Illinois, y también a Rosa Sosa, una groomer; así como a Azalea Rangel, otra groomer y Silem García Peña, abogado y apoderado legal de la iglesia.

En tanto que Sosa, Rangel y García Peña se encuentran en busca y captura, la audiencia intermedia de Eva García fue programada para el 15 de diciembre.