El INE amplía la vigencia de las credenciales 2025 hasta las elecciones de Coahuila

Redacción/SinEmbargo

16/12/2025 - 5:25 am

El INE amplía la vigencia de las credenciales 2025.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

#PuntosyComas ¬ Jalisco y Morelos también podrían ir a Revocación de Mandato en 2028

#PuntosyComas ¬ En 2028 podría haber revocación de mandato en la Ciudad de México

#PuntosYComas ¬ Solo 16 estados contemplan Revocación de Mandato a sus gobernadores

Las credenciales del INE se mantendrán vigentes hasta las elecciones en Coahuila, en las cuales se votará por redefinir el Congreso local. Es decir, 16 diputaciones de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el lunes extender la vigencia de las credenciales para votar hasta el próximo 7 de junio de 2026. Es decir, el día que se llevará a cabo la jornada del proceso electoral local 2025-2026 en Coahuila.

El anuncio se dio a conocer durante sesión extraordinaria del INE, donde se informó que, al 31 de octubre, hay un total de 94 mil 70 credenciales cuya vigencia expiraría al finalizar el 2025, pero estos documentos oficiales podrán ser utilizados durante seis meses adicionales.

Los representantes del órgano electoral explicaron que el objetivo de esta medida es facilitar y maximizar la participación de los ciudadanos coahuilenses en las elecciones del 2026, y que, de esta manera, ningún elector o electora vea limitado su derecho al voto debido a la expiración de su identificación oficial.

En este sentido, el proyecto de la Comisión del Registro Federal de Electores del INE entrará en vigor después de ser aprobado por el Consejo General en la sesión del próximo jueves, cuando se definirá la conformación de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, eligiendo un total de 25 cargos: 16 diputaciones de Mayoría Relativa y nueve de Representación Proporcional.

La misma Comisión también aprobó el el anteproyecto de acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva en el proceso electoral local 2025-2026 de Coahuila, y elecciones extraordinarias que de éste deriven”, así como los “Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado en el proceso electoral local 2025-2026 de Coahuila, y elecciones extraordinarias que de éste deriven”.

Cabe recordar que el INE adjudicó a Cosmocolor, Talleres Gráficos de México un contrato equivalente a mil millones de pesos para la producción de la credencial para votar para el periodo 2026-2031, con lo cual se espera la producción de 94 millones de documentos oficiales.

Mientras que Cosmocolor tendrá la asignación tecnológica y de personalización de las credenciales, Talleres Gráficos participará en la impresión de material base, laminado y acabado físico, así como el soporte de elementos de seguridad de dicho documento.

De acuerdo con la documentación del acta de fallo, el organismo descentralizado del Gobierno federal puede apoyar con el almacenamiento, procesamiento, empaquetado y distribución a los módulos del INE.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Duarte en Almoloya: la corrupción no ha de ser pieza utilitaria

"El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

+ Sección

Galileo

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
1

Sheinbaum pide revisar si es constitucional la "Ley Gobernadora" que se aprobó en SLP

Naasón Joaquín García ya cumple una condena por tres cargos de abuso sexual a menores de edad.
2

Jueza niega fianza para madre de Naasón Joaquín García, acusada de crimen organizado

La pensión vitalicia y otras prebendas que María Amparo Casar y su familia han obtenido de Pemex desde hace más de 20 años es otro caso que muestra privilegios.
3

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

4

ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

La Marcha de la Generación Z que se celebró este domingo en la CdMx congregó alrededor de 300 personas y concluyó con saldo blanco.
5

Marcha de la Generación Z convoca apenas a 300 personas; concluye con saldo blanco

Foto: Andrea Chávez
6

DATOS ¬ El regaño presidencial no frenó la campaña de Andrea Chávez en todo Chihuahua

Amparo Casar: Persecución o fraude
7

Amparo Casar: Persecución o fraude

Las autoridades federales iniciaron la distribución de tarjetas para depositar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Checa qué documentos piden para obtenerla.
8

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Qué documentos necesitas para recibir tu tarjeta?

Una Jueza ordenó cancelar la audiencia en contra de María Amparo Casar donde sería acusada formalmente por supuestamente recibir una pensión irregular de Pemex.
9

Jueza ordena cancelar audiencia de María Amparo Casar; CSP pide a FGR explicar caso

La avioneta se desplomó en una colonia aledaña al Aeropuerto de Toluca, en el oriente de la capital del Edomex; los servicios de emergencia trabajan en la zona.
10

Desplome de una avioneta en Toluca deja 10 personas muertas, tres de ellas, menores

El gobierno de EU ataca tres lanchas en el Pacífico.
11

EU bombardea a tres lanchas en el Pacífico y deja un saldo de ocho personas muertas

Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches
12

Trump ataca políticamente a director asesinado ayer, y desata avalancha de reproches

13

VERSUS ¬ La izquierda mexicana debe aprender de la derrota chilena y profundizar más

CaliBaja y el financiamiento de las regiones
14

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Nos estamos desplomando": VIDEOS captan la fatal caída de un jet privado en Toluca
15

"Nos estamos desplomando": VIDEOS captan la fatal caída de un jet privado en Toluca

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Naasón Joaquín García ya cumple una condena por tres cargos de abuso sexual a menores de edad.
1

Jueza niega fianza para madre de Naasón Joaquín García, acusada de crimen organizado

El gobierno de EU ataca tres lanchas en el Pacífico.
2

EU bombardea a tres lanchas en el Pacífico y deja un saldo de ocho personas muertas

3

ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

4

VERSUS ¬ La izquierda mexicana debe aprender de la derrota chilena y profundizar más

Omar García Harfuch y el Ministro de Seguridad de Canadá sostuvieron una llamada telefónica para abordar temas relacionados con la cooperación bilateral.
5

Harfuch conversa con Ministro de Seguridad canadiense. abordan cooperación bilateral

"Nos estamos desplomando": VIDEOS captan la fatal caída de un jet privado en Toluca
6

"Nos estamos desplomando": VIDEOS captan la fatal caída de un jet privado en Toluca

México EU firmaron un nuevo acuerdo para solucionar el problema de aguas residuales en el Río Tijuana, anunció la EPA.
7

México y EU firman acuerdo para atender problema de aguas residuales del río Tijuana

Una Jueza ordenó cancelar la audiencia en contra de María Amparo Casar donde sería acusada formalmente por supuestamente recibir una pensión irregular de Pemex.
8

Jueza ordena cancelar audiencia de María Amparo Casar; CSP pide a FGR explicar caso

Kast gana elección presidencial de Chile
9

Pinochet, El Yunque, Trump... el Presidente chileno Kast es adorador de puro ultra

10

Fernando Chico asume presidencia de Banamex; Citi cierra venta del 25% al empresario

México anunció una investigación antidumping contra las exportaciones de carne de cerdo de EU.
11

México anuncia inicio de investigación "antidumping" a la importación de cerdo de EU

Trump declara al fentanilo como arma de destrucción masiva
12

Trump firma un orden para declarar al fentanilo como "arma de destrucción masiva"