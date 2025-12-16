Claudia reprueba "espectáculo" en Congreso de la CdMx; Clara pide privilegiar diálogo

Claudia Sheinbaum y Clara Brugada pidieron a las legisladoras y los legisladores del Congreso de la CdMx evitar la violencia y privilegiar el diálogo.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó la mañana de este martes el episodio de violencia que se vivió ayer en el Congreso de la Ciudad de México (CdMx), donde hubo jalones, empujones y hasta golpes.

"Muy mal. Está mal que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, la verdad. Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos. No tiene por qué llegarse a la violencia", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

"Yo creo que no debe ocurrir esto. Se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna. Nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes, pero caer en actos de violencia no es… Es condenable. No debe ser", agregó Sheinbaum Pardo.

En tanto, Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), hizo ayer un llamado a legisladoras y legisladores de oposición a evitar usar estrategias violentas para frenar la aprobación del presupuesto para 2026, esto a raíz de la trifulca ocurrida en el Congreso capitalino, en la que se enfrentaron integrantes de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Morena.

El lunes se desató una riña entre panistas y morenistas durante la sesión ordinaria del Congreso de la CdMx, la cual inició luego de que la facción del PAN acusó que Morena no respetó un acuerdo para que el nuevo órgano de transparencia sea tripartito y como un acto de protesta tomó la tribuna.

Debido a este zafarrancho se decretó un receso y posteriormente continuó la sesión sin la presencia de las bancadas de oposición, por lo que con la mayoría de Morena y sus aliados, se aprobó la reforma con la que se extingue el Instituto de Transparencia de la capital, además del Presupuesto de Egresos de la CdMx para 2026.

Luego de que las legisladoras y los legisladores del Congreso de la CdMx armaran la trifulca en la que intercambiaron empujones, golpes y hasta jalones de cabello, la Jefa de Gobierno criticó la postura de la oposición, y pidió a las diputadas y los diputados privilegiar el diálogo.

Respecto a las inconformidades expresadas por la bancada del PAN sobre la reforma para la extinción del órgano de transparencia, Brugada afirmó que su Administración ha mantenido finanzas sanas y que la capital está “mejor que nunca, en términos económicos y de inversión”.

La mandataria capitalina solicitó a integrantes de la oposición no recurrir a estrategias de este tipo para frenar la aprobación del presupuesto para 2026 o de otras reformas. A su vez, hizo un llamado a legisladoras y legisladores afines a su movimiento a que recurran al diálogo y no a la violencia.