¡Vacúnense contra influenza! Autoridades: Protege de la “súper gripe” y hay abasto

El funcionario federal recordó que deben vacunarse niñas y niños de seis meses a cinco años, adultos mayores de 60 y personas con enfermedades crónicas.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El Secretario de Salud, David Kershenobich, hizo un llamado a la población a reforzar la vacunación contra la influenza, ya que la dosis protege contra la variante H3N2, conocida como “súper gripe”, la cual ha causado alerta internacional.

De acuerdo con Kershenobich , la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió recientemente una advertencia sobre esta variante más contagiosa, ya presente en Europa y Estados Unidos (EU). En México, hasta ahora, sólo se ha registrado un caso.

"El punto muy importante que queremos dejar señalado el día de hoy es que es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en México. No es una variante especial, sino que dentro de nuestra vacuna queda protegida", expuso el funcionario federal.

"Lo importante es que esta variante se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en el país", añadió Kershenobich.

El Secretario de Salud también destacó que la inmunización evita casos graves y hospitalizaciones: “Esto es un llamado precisamente a reforzar la vacunación contra la influenza”.

Explicó que, aunque la variante H3N2 subclado K es más contagiosa, responde bien al tratamiento habitual con Oseltamivir.

"Tenemos suficiente vacuna y también el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general. Por lo tanto, no representa en este momento ningún problema para el país", sostuvo.

Asimismo, destacó que la vacuna Meximbac, producida en México desde 2024, está disponible en cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo. “La estrategia de prevención es mucho mejor que enfocarse sólo en el tratamiento de la enfermedad”, afirmó.

¿Quiénes deben vacunarse?

La Secretaría de Salud (SSa) recordó que la protección es más efectiva cuando se aplica a los grupos de mayor riesgo. Por ello, el exhorto está dirigido especialmente a niñas y niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o que comprometen el sistema inmunológico.