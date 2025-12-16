Taddei defiende los “INEs estatales” y la Presidenta NO: “duplican funciones”, dice

Redacción/SinEmbargo

16/12/2025 - 8:53 am

La titular del INE, Guadalupe Taddei, defendió los OPLES ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, pero Sheinbaum está favor de que desaparezcan.

La Presidenta Sheinbaum prometió analizar la propuesta presentada por el INE ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, ya que defiende la existencia de los OPLES, algo con lo que ella difiere.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- La Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, defendió la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró hoy su postura a favor de que los órganos electorales estatales desaparezcan, argumentando que "duplican funciones".

El lunes, la titular del organismo acompañó a organizaciones civiles y autoridades electorales de todos los estados a entregar un paquete de propuestas para la Reforma Electoral a la comisión designada por la Jefa del Ejecutivo, misma que es presidida por Pablo Gómez.

En un mensaje pronunciado ante el encargado de la Comisión Presidencial, Taddei defendió la labor de los 32 OPLES que hay en el país, argumentando que su trabajo es fundamental para llevar a cabo los procesos electorales, por lo que insistió en que deben ser considerados al diseñar la iniciativa de reforma.

La Consejera Presidenta del INE recalcó que la propuesta presentada "pertenece al Estado mexicano para poder tener procesos electorales acordes a la realidad. El único ánimo que persiguen estas participaciones y, la que está presentando el Instituto, es contribuir con conocimiento, con certeza jurídica de lo que se hace en cada una de las entidades con posibilidades de mejora”.

La Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, detalló que el proyecto presentado ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral es resultado de la colaboración entre la sociedad civil y organizaciones que integran el Sistema Nacional Electoral, e incluye propuestas de reforma reforma constitucional, legal y normativa.

