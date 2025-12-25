ENTREVISTA ¬ Queríamos ir a Gaza y romper el cerco, relata mexicano de la flotilla

Daniela Barragán y Perla Velázquez

24/12/2025 - 6:25 pm

El documentalista Carlos Pérez Osorio comparte en “Café y Noticias” su experiencia al haber sido parte de la Global Sumud Flotilla que este 2025 partió para romper el cerco humanitario impuesto por Israel al pueblo Palestino y llevar ayuda humanitaria.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).– La mañana del 6 de octubre el documentalista mexicano Carlos Pérez Osorio regresó a nuestro país después de haber sido secuestrado por Israel. Él era parte de la Global Sumud Flotilla que salió desde Barcelona el 31 de agosto con la misión de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

En entrevista con “Café y Noticias”, que se transmite en SinEmbargo Al Aire, Pérez Osorio relató que tras haber regresado a nuestro país le ha costado ver “lo que sigue sucediendo en Gaza y Cisjordania”, porque pese a que se dijo que había un cese al fuego, la situación es contraria al objetivo que tenían: el cerco no se ha roto.

“Estábamos convencidos de que podíamos llegar a Gaza a romper el cerco. Lo que ha pasado en todos estos meses, con el supuesto cese al fuego, pues nos tiene a todos muy ocupados, tristes y pensando en qué sigue”, expresó.

Los mexicanos que formaban parte de la Global Sumud Flotilla ofrecieron unas palabras a los medios que los esperaban en el AICM; denunciaron tortura de Israel.
Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán, mexicana que participó en la Global Sumud Flotilla, es abrazada por un familiar al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

El documentalista recordó que en la flotilla iban 44 integrantes de diferentes nacionalidades. De México iban seis personas que navegaron durante 32 días, tiempo en el cual el optimismo siempre se hizo presente. Calificó como traumático el secuestro que sufrieron por parte de las autoridades de Israel.

“Sentimos mucho optimismo cuando pasamos la línea naranja, a 150 millas náuticas de Gaza, y veíamos que no había nada en el radar y que seguíamos avanzando. Además, todos los días hablábamos de los planes de qué íbamos a hacer cuando llegáramos a Gaza, porque también mucha gente no sabe eso: Sí se planeó la llegada a Gaza. Sí se se habló de logística con organizaciones locales para descargar la ayuda, para abrir el corredor humanitario”, relató.

Carlos Pérez mencionó que todo el apoyo que hubo esos días fue notario al haber estado en los barcos. “Yo que llevo cubriendo este tema muchos años, no había visto algo así en México.O sea, sí había siempre grupos solidarios, siempre ha habido gente, sobre todo periodistas, activistas, pero hubo una solidaridad más amplia en la sociedad”, expresó.

El documentalista hizo énfasis en las críticas que recibieron por su activismo y agregó: “Creo que quien quien se subió a esos barcos estaba convencido que tenía que servir, ¿no?, tanto a sus compañeros como a la misión. Al final se trata de Gaza y se trata de mucha gente indignada y mucha gente que quiere justicia, reparación y consecuencias para todas las personas que han perpetrado lo que hemos visto en nuestros teléfonos. Esta información ya es es innegable: las masacres, la hambruna, todo eso”.

Osorio enfatizó que la realidad distaba mucho de que se trataran de “unas vacaciones en el mar” y describió a la flotilla como una experiencia intensa que generó una fuerte hermandad y camaradería entre gente de ideales de diferentes países, unidos por el objetivo de un pueblo palestino libre

Finalmente, Pérez Osorio subrayó la necesidad de continuar con el activismo y la comunicación para forzar un cambio en la situación. Recordó que los víveres que llevaban fueron robados por Israel y los integrantes fueron tratados como si hubieran cometido un delito.

Protesta por la liberación de los mexicanos de la flotilla Global Sumud detenidos por el Ejército de Israel. Foto: Romina Gándara, SinEmbargo.

