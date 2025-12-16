México revisará decreto de Trump sobre fentanilo; soberanía no está en discusión: CSP

Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno de México analizará los alcances del decreto emitido por Donald Trump para catalogar al fentanilo como "arma de destrucción masiva".

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) aseguró este martes que el Gobierno de México revisará a fondo las implicaciones legales y políticas del decreto emitido por el mandatario deEstados Unidos (EU), Donald Trump, que designa al fentanilo como un "arma de destrucción masiva".

“Lo importante es analizar los alcances de esta decisión, porque una parte es iniciativa de reforma legal y otra es decreto presidencial”, explicó durante su conferencia matutina.

La mandataria federal advirtió que la medida debe distinguir entre el uso médico legal del fentanilo, empleado como anestésico, y el tráfico ilícito de la sustancia.

"Hay que atender delitos. Por eso hay una Fiscalía y jueces, pero hay que entender también las causas del consumo. Si no se atienden, será fentanilo u otra droga", señaló.

La Presidenta Sheinbaum reiteró que la estrategia mexicana frente al consumo de drogas se basa en la atención a las causas: salud mental, desapego social, falta de oportunidades para jóvenes; así como temas de familia, educación y valores.

"Podrá decretarse el fentanilo como un arma letal, pero si no se instrumentan cambios en torno a la manera en que las personas llegan al consumo, habrá nuevas drogas, porque las causas siguen vigentes", dijo.

MAKE AMERICA SAFE AGAIN: Today, President Donald J. Trump signed an Executive Order designating fentanyl as a weapon of mass destruction. pic.twitter.com/xmTGeTNDZO — The White House (@WhiteHouse) December 15, 2025

Al ser cuestionada sobre posibles implicaciones militares de la decisión estadounidense, la Presidenta fue enfática: "La soberanía y la territorialidad no están a discusión bajo ningún motivo".

Sheinbaum adelantó que la próxima semana se presentarán los resultados de una encuesta nacional sobre consumo de drogas elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública, como parte de la estrategia integral de prevención.

Trump declara al fentanilo como "arma de destrucción masiva"

BREAKING: President Trump just declared FENTANYL a WEAPON OF MASS DESTRUCTION. This critical step unleashes every tool to combat the cartels & foreign networks responsible for flooding communities with this deadly substance—the leading cause of death among Americans aged 18-45. pic.twitter.com/C9YXC53kzK — The White House (@WhiteHouse) December 15, 2025

Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que clasifica al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”, como parte de su campaña contra el contrabando de drogas.

"Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país", declaró en un acto en la Casa Blanca.

La orden instruye a los secretarios de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional a emprender acciones contra redes de contrabando y activos financieros vinculados al tráfico de fentanilo ilícito y sus precursores químicos.

El texto asegura que “el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico”, y advierte que su producción financia actividades terroristas y conflictos armados.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), más de 250 mil personas murieron entre 2021 y 2023 por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo.