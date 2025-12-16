"Parece que es una falla técnica", dice Sheinbaum sobre caída de avioneta en Edomex

La FGR será responsable de realizar la investigación para determinar las causas del desplome de una avioneta cerca del Aeropuerto de Toluca, recalcó Sheinbaum.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este martes que una falla técnica pudo ser la causa el desplome de una avioneta en el Estado de México (Edomex) y confirmó la muerte de las todas las personas que iban en la aeronave, la mayoría eran integrantes de una familia que viajaba de Acapulco al Aeropuerto de Toluca.

De acuerdo con el reporte de la Coordinación de Protección Civil mexiquense, alrededor del mediodía del lunes 15 de diciembre un jet privado modelo Cessna Citation III, con matrícula XA-PRO, se estrelló contra una bodega ubicada en la colonia San Pedro Totoltepec. A bordo viajaban 10 personas: ocho pasajeros y dos tripulantes.

A raíz de este lamentable accidente, la Jefa del Ejecutivo informó durante su conferencia matutina que todas las personas que viajaban en la avioneta perdieron la vida y detalló que las víctimas eran "una familia que venía de Acapulco hacia el Aeropuerto de Toluca".

"Todos fallecieron, incluido el piloto. Mandamos nuestro pésame a sus familiares y amigos", expresó la Presidenta.

Sheinbaum recalcó que la Fiscalía General de la República (FGR) estará a cargo de iniciar una investigación para determinar cuál fue la causa del desplome de la avioneta que se estrelló cerca el Aeropuerto de Toluca, pero adelantó que una de las posibles hipótesis es que el accidente fue provocado por una falla en el jet privado.

"Tiene que hacer la Fiscalía una revisión. Parece que es una falla técnica de la aeronave, pero hasta que no se haga el peritaje no podemos especular", apuntó.

Finalmente, la doctora afirmó que autoridades del Gobierno federal y del Edomex también se pusieron en contacto con los dueños del predio en el que se estrelló la avioneta.