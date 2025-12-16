"Ya no trabaja en Aduanas": Sheinbaum confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez

Sheinbaum confirmó que el exdirector de Investigación Aduanera dejó su cargo por decisión del titular de Aduanas, tras la cancelación de su visa estadounidense.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este martes que Alex Tonatiuh Márquez Hernández ya no se desempeña como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), luego de que se hiciera pública la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos (EU).

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal fue cuestionada sobre la información revelada por Milenio, en la que se dio a conocer que el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) retiró el visado al entonces funcionario federal.

“No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas, lo que sí es que ya no trabaja en aduanas”, respondió la Presidenta Sheinbaum al ser interrogada sobre una posible investigación en su contra o sobre las razones del retiro del documento migratorio.

¿Por qué, Presidenta?, se le insistió. “Fue una decisión que tomó el director de Aduanas”, señaló la jefa del Poder Ejecutivo, en referencia al titular de la ANAM, Rafael Marín Mollinedo.