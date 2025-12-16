La Sedatu realiza primer sorteo de Vivienda para el Bienestar; asigna casas de Conavi

El primer sorteo para asignar las casas nuevas construidas como parte del programa Vivienda para el Bienestar se llevó a cabo en Chignahuapan, Puebla.

Ciudad de México, 16 e diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) llevó a cabo este martes el primer sorteo del programa Vivienda para el Bienestar para asignar las casas nuevas construidas por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); el acto fue encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La primera insaculación se realizó durante una asamblea celebrada en el municipio de Chignahuapan, en el estado Puebla; en esta localidad participaron más de 400 familias, entre las que se sortearon un total de 139 viviendas.

La Jefa del Poder Ejecutivo explicó que durante el periodo de inscripciones a este programa, la Conavi recibió un número de solicitudes mayor a la cantidad de viviendas construidas este año, por lo que decidió asignarlas mediante un sorteo.

"Decidimos que se hiciera por sorteo, que es lo mejor, es la forma más justa dentro de las circunstancias para poder distribuir las viviendas. Ya se hizo una primera selección, de si realmente no son derechohabientes del IMSS, o del Infonavit, del Fovissste, de la situación económica de las familias, y fueron seleccionadas un número de familias y a partir de ahí se hace este sorteo”, apuntó Sheinbaum.

En el caso de Chignahuapan se registraron un total de 444 familias y se construyeron 256 viviendas, de las cuales 50 se destinaron a renta para jóvenes, 66 se entregaron directamente a personas adultas mayores y con discapacidad, mientras que las 139 restantes fueron sorteadas.

La titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel, detalló que entre el martes 16 y miércoles 17 de diciembre se llevarán a cabo un total de 154 sorteos para asignar 31 mil 934 casas de Vivienda para el Bienestar. Las insaculaciones serán realizadas en 147 municipios de 30 entidades de la República.

En la #MañaneraDelPueblo, desde Chignahuapan, Puebla realizamos el primer sorteo de la @Conavi_mx para asignar viviendas del Programa de #ViviendaParaElBienestar que impulsa la presidenta @Claudiashein. Sorteamos 139 viviendas con la presencia de una interventora de @SEGOB_mx. pic.twitter.com/P2iLiwhvX0 — SEDATU México (@SEDATU_mx) December 16, 2025

Explicó que cada sorteo se realizará mediante una tómbola en la que estarán los números de registro de cada familia que se inscribió en el programa; este proceso será supervisado por notarios e interventores de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De acuerdo con la Secretaria, el programa Vivienda para el Bienestar superó la meta de construcción de este año al tener 390 mil 973 viviendas en obra, de las cuales 81 mil 896 corresponden a la Conavi y 308 mil 987 al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).