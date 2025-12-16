La SSC detiene a presunto implicado en asesinato de “Micky Hair"; lo habría vigilado

El detenido habría vigilado previamente a la víctima y facilitado la huida de los agresores tras el ataque armado ocurrido en septiembre.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades capitalinas detuvieron este martes a José Eduardo “N”, de 29 años, por su presunta participación en el homicidio del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como “Micky Hair”, propietario de un salón de belleza en Polanco, ocurrido el 29 de septiembre pasado en la colonia Polanco Segunda Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el comunicado conjunto, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) y de la Fiscalía General de Justicia capitalina se ejecutó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado tras trabajos de investigación e inteligencia derivados del ataque registrado sobre la avenida Moliere.

Tras el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona, las autoridades identificaron una motocicleta color negro en la que huyeron los agresores, así como un vehículo color blanco que, presuntamente, fue utilizado como “muro” para facilitar su escape tras los disparos.

Las indagatorias establecieron que José Eduardo “N” realizó vigilancias previas en las inmediaciones del domicilio de la víctima y que el día del crimen conducía el automóvil particular que permitió la huida de los autores materiales.

#ComunicadoConjunto | Tras el homicidio de un hombre de 28 años de edad, con disparos de arma de fuego, ocurrido el 29 de septiembre al exterior de un edificio ubicado en la avenida Moliere, de la colonia #PolancoSegundaSección, en @AlcaldiaMHmx, personal de la #SSC en… pic.twitter.com/CRk0FtvxOE — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 16, 2025

Con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y del Centro Nacional de Inteligencia, se logró ubicar su zona de movilidad y reunir los elementos necesarios para integrar la carpeta de investigación.

Con la información recabada, un agente del Ministerio Público (MP) solicitó a un Juez de control la orden de aprehensión correspondiente. Elementos de la SSC y de la FGJ se trasladaron a un domicilio ubicado en la avenida Plan de San Luis, en la colonia Nueva Santa María, Alcaldía Azcapotzalco, donde fue detenido José Eduardo “N”.

Sobre el caso, el titular de la SSC-CdMx, Pablo Vázquez Camacho, informó que la detención es resultado directo de los trabajos de investigación realizados tras el homicidio del estilista.

En redes sociales, detalló que el implicado se ocultaba en un domicilio luego de facilitar el escape de los agresores y subrayó que ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Asimismo, agradeció el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las investigaciones, las cuales continúan para detener a todos los involucrados.

#Importante| Resultado de trabajos de investigación tras el homicidio de un estilista ocurrido el 29 de septiembre en @AlcaldiaMHmx, agentes de investigación de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de aprehensión obtenida en coordinación con la @FiscaliaCDMX en contra de José Eduardo… pic.twitter.com/D7rENslhHB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 16, 2025

Las autoridades capitalinas reiteraron que las indagatorias siguen en curso para identificar y capturar a todos los responsables del homicidio del estilista.

"Micky Hair" fue asesinado en ataque directo

El 7 de octubre de 2025, autoridades federales confirmaron que el homicidio del estilista Miguel Ángel de la Mora fue un ataque directo y no un asalto fallido.

Ese día, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los agresores mantuvieron bajo vigilancia a la víctima antes de asesinarla la noche del 29 de septiembre de 2025.

Las investigaciones, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, apuntaron desde entonces a un crimen planeado.