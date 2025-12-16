¡Cuidado con el trashing! ¿Qué es y cómo puedes evitarlo? La SSPC te explica

Redacción/SinEmbargo

16/12/2025 - 2:01 pm

La SSPC dio consejos para que la gente proteja su información personal antes de desechar documentos o dispositivos y evite fraudes conocidos como "trashing".

El trashing es una práctica a la que recurren los delincuentes para robar información personal; la obtienen de documentos o dispositivos electrónicos que tiran a la basura sus víctimas.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Los delincuentes recurren a todo tipo de prácticas para robar la información de cualquier persona con la finalidad de cometer fraudes, incluso buscar entre la basura. Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de consejos para que la ciudadanía tome las medidas de seguridad necesarias antes de desechar documentoso dispositivos de almacenamiento.

El trashing es una práctica que usan estafadores y ciberdelincuentes para obtener los datos personales de sus víctimas que encuentran entre sus desechos; las modalidades más comunes son:

  • Robo de documentos impresos en papel que contienen datos personales o financieros y que son tirados a la basura.
  • Extracción de información de dispositivos electrónicos desechados, como computadoras, teléfonos móviles, memorias USB, discos duros o tabletas.
  • Obtención de información personal contenida en empaques de envíos o etiquetas de mensajería; los datos que suelen incluir son nombres, domicilios, números de seguimiento o teléfonos de contacto.

¿Cómo puedes proteger tu información para no ser víctima de trashing?

Para prevenir que la ciudadanía sea víctima de fraudes por trashing, la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la SSPC dio las siguientes recomendaciones para proteger la información personal antes de desechar documentos o dispositivos de almacenamiento:

  • Cortar, tachar o rayar la información personal que está en documentos antes de desecharlos.
  • Destruir los documentos sensibles antes de desecharlos. Lo recomendable es romper en varios pedazos la parte de la hoja en la que están impresos datos personales, bancarios o de contacto, separar los trozos en distintas bolsas o mezclarlos con otros desechos húmedos o no recuperables.
  • Antes de desechar un smartphone es necesario borrar los archivos y restaurar el equipo a modo de fábrica. En el caso de dispositivos dañados, lo recomendable es retirar la tarjeta SIM o memorias y romperlas.
  • Romper las tarjetas de presentación o identificaciones.
  • Cortar tarjetas bancarias y credenciales que tienen banda magnética o códigos QR para que no puedan leerse o reconstruirse.
  • No tirar comprobantes de pago, recibos, facturas impresas, notas de compra o etiquetas de paquetería completas. Lo ideal es romperlos en varios pedazos.
  • Explicar a menores de edad y personas adultas mayores la importancia de destruir los documentos antes de tirarlos.
  • Antes de desechar las etiquetas de paquetería o cajas de paquetes, se debe recortar el nombre, domicilio, teléfono y código de rastreo.
  • Dar preferencia a recibos y trámites digitales seguros, usar facturas electrónicas, estados de cuenta digitales y archivos en la nube.

