No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

Ernestina Ascencio Rosario, mujer mayor, indígena nahua, fue asesinada en la sierra de Zongolica, Veracruz, en 2007. La violaron militares mexicanos y le introdujeron un objeto por el recto que le destruyó varios órganos. Hoy, la CIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado mexicano responsable internacionalmente por la violación sexual y graves lesiones cometidas por militares, que derivaron en la muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena nahua de 73 años, en la sierra de Zongolica, Veracruz. La condena ocurre 18 años después de que el entonces Presidente Felipe Calderón asegurara que la adulta mayor había fallecido por una "gastritis".

La CIDH también estableció que el Estado incumplió su deber de brindar atención médica oportuna y adecuada. La Corte concluyó que la violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario.

Además, el Tribunal determinó que México incumplió el deber de investigar con debida diligencia reforzada estos hechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos e hijas de la señora Ascencio Rosario.