La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).– El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ordenó a los diputados del Congreso local –operado por el mancerista Héctor Serrano y a quienes días previos les dio regalos navideños– aprobar la “Ley Ruth” para “consolidar un cacicazgo” en la entidad controlada por “la mafia de la Gallardía”, dijo el cofundador de Morena en el estado, Agustín de la Rosa.

En entrevista para el programa Dos con Todo, reiteró a la Fiscalía General de la República, ahora con la Fiscal Ernestina Godoy, que descongele la denuncia contra los Gallardo por desvío de más de 700 millones de pesos públicos de los municipios de Soledad y la capital a empresas donde son accionistas.

“Se desviaron cantidades millonarias de recursos de los municipios Soledad de Graciano y San Luis Potosí, ambos en el estado del mismo nombre, dichos recursos cuyo monto asciende al menos a la cantidad de 724 millones 608 mil 296 pesos, fueron enviados a favor de Clínica de Especialidades Wong, Grupo Axioma Kusuri e Investigaciones Médicas el Potosí en el periodo que comprende del año 2012 al 2019, lapso en el cual José Ricardo Gallardo Cardona se desempeñaba como Presidente Municipal de Soledad Graciano”, dice el documento enviado por el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a la FGR de Alejandro Gertz Manero en agosto de 2020, un año antes de que el dirigente guinda, Mario Delgado, apoyara la candidatura de Gallardo.

El morenista de la Rosa dijo que esperan que la Fiscalía, ahora que es encabezada por Ernestina Godoy, le dé seguimiento a esta investigación. "Este personaje no debió haber sido nunca candidato a la gubernatura. Estuvo preso, pretende instalar la monarquía ahora heredando el poder a su esposa”.

Por lo mismo solicitó que la Fiscalía ya no "tenga durmiendo el sueño de los justos a este expediente y que ya nos diga si lo que Santiago Nieto planteó en esa investigación tiene razón o no la tiene".

"Que se defina ya el estatus jurídico de toda la familia, porque ahí en esa investigación, que es muy amplia, está toda la familia de los Gallardo metidos. Si se hubiera realizado la investigación y se hubieran resuelto en tiempo y forma (desde 2020 por Gertz), este personaje no hubiera sido nunca candidato a nada”.

El Congreso de San Luis Potosí, con 19 votos a favor del Verde, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, aprobó el domingo 14 de diciembre una ley para instalar la obligatoriedad de que una mujer sea la candidata a la gubernatura el siguiente año bajo pretexto de la paridad de género.

Días antes, el martes 9 de diciembre, el Gobernador Gallardo les celebró a los diputados una posada donde les regaló tablets, celulares y rifó dos camionetas. La Diputada del PRI estatal, Sara Rocha Medina, compartió que ganó una de las camionetas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el INE ordenó la paridad de género para garantizar cargos públicos a mujeres, pero cuestionó al Ministro en retiro Arturo Zaldívar si obligar a que sea un año un hombre y al otro una mujer es constitucional, por lo que el propio Gobernador Ricardo Gallardo declaró a la prensa local que hay posibilidad de impugnar la Ley.

“Es un paso que siguen en su pretensión de consolidar un cacicazgo dentro del estado, pero ahora con una particularidad, quieren instaurar una monarquía constitucional”, afirmó De la Rosa.

El 5 de diciembre el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) emitió una iniciativa de ley para que en el 2027 solamente se pudiera elegir a una mujer. Se pasó a Comisiones y puntos constitucionales del Congreso local el 11 de diciembre. Para el domingo 14 de diciembre, después de la rifa de regalos, el pleno ya lo estaba votando y aprobado.

“No tienen ninguna decencia de al menos en lo oscuro hagan sus cosas, no, lo exhiben. Fue una situación muy rápida. Se acató la instrucción desde el Palacio de Gobierno”, afirmó el morenista.

“Morena –recordó– es oposición en San Luis Potosí. El PAN, el PRI, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano conforman 14 diputados de los 27. Es decir, la oposición tiene una mayoría. La bancada oficialista, es decir, el Partido Verde Ecologista de México y el PT, suman 13 diputados, el partido Verde 9 y el PT 4. ¿Cómo votaron esta ley que ha sido muy controversial? Fueron 19 votos a favor de esa llamada oposición en donde se ve el trabajo corrupto del Gobernador. A Morena en esta ocasión los llamaron a cuentas y los 6 diputados de Morena votaron en contra de esa ley. De esa manera fue como quedó hecha la ambición del Gobernador de llevar a su esposa como candidata a la gubernatura y hacerla la próxima Gobernadora”.

De esa manera se dejó fuera en automático, por ejemplo, al Alcalde actual de la capital potosina, Enrique Galindo, y a cualquier candidato hombre de Morena. Por ello Agustín de la Rosa instó a los seis diputados del Congreso potosino a impugnar la “Ley Ruth”.

“Echar para abajo, desde mi punto de vista, esa inconstitucional Ley que no hace más que mostrar el verdadero rostro de esta mafia que hemos estado tolerando y soportando nosotros en San Luis Potosí ya durante 5 años en el ejercicio del poder”, dijo.

Evocó que desde el 2009 están gobernando el municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez y actualmente confrontan las políticas que con mucha claridad ha planteado la Presidenta Claudia Sheinbuam en lo referente al nepotismo.

“Es el abuso que hemos observado los que vivimos en San Luis Potosí con una clara campaña anticipada muy inescrupulosa, muy al estilo de la gran mafia de ‘La Gallardía’, de la esposa de este gobernador, la señora Ruth, utilizando recursos del erario, no se esconden, no lo ocultan”, aseguró de la Rosa.