Australia vincula el ataque terrorista en Sídney con la ideología del Estado Islámico

Australia aseguró que padre e hijo viajaron el mes pasado a Filipinas, pero matizó que aún se investiga su paso por el país asiático.

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Australia confirmaron este martes la motivación yihadista de los dos asaltantes, padre e hijo, que efectuaron el ataque terrorista en una playa de Sídney, al afirmar que requisaron dos banderas de Estado Islámico en un vehículo registrado a nombre del joven de 24 años.

"El vehículo registrado a nombre del joven contenía dos banderas caseras de Estado Islámico. Seguimos trabajando para determinar el motivo de esta tragedia y continuaremos haciéndolo", declaró en conferencia de prensa el Comisario de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon.

El funcionario dio a conocer que los dos atacantes "viajaron a Filipinas el mes pasado", si bien matizó que "el propósito de ese viaje y los lugares que visitaron mientras estuvieron allí están siendo investigados en estos momentos".

Fuentes de seguridad citadas por la televisión australiana ABC News señalaron que Sajid (50) y Naveed (24) Akram viajaron a las islas para recibir "entrenamiento militar".

El joven, que permanecía ingresado en el hospital bajo custodia policial, fue investigado por primera vez por la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés) en octubre de 2019; sin embargo, tras seis meses de investigación, no se detectaron "indicios de ninguna amenaza en curso o amenaza de que participara en actos de violencia".

Lanyon desmintió que el padre, fallecido durante el asalto, tuviera una licencia de armas desde 2015. Según relató, Sajid Akram solicitó una licencia en octubre de 2015, pero le fue anulada un año más tarde porque "no se hizo la foto requerida" para ello.

En cambio, obtuvo el permiso para un arma "de categoría AB" en 2023, tras una segunda solicitud realizada tres años antes. "Es importante que la naturaleza transparente de la investigación refleje ese cambio", consideró.

Con todo, el Comisario incidió en que se trataba de una "investigación muy compleja", por lo que pidió "dar tiempo y espacio" a los investigadores, en medio del volumen de informaciones difundidas en medios locales.

This unarmed man disarms a terrorist in Australia pic.twitter.com/4oDlsVP4kc — Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) December 14, 2025

Confirman nacionalidad de atacantes en Bondi

También se manifestó sobre el caso el Primer Ministro de Australia, Anthony Albanese, quien confirmó que el atentado terrorista "estuvo motivado por la ideología de Estado Islámico".

"La ideología ha existido durante más de una década y condujo a esta ideología de odio y, en este caso, a la disposición para cometer asesinatos en masa", lamentó en una entrevista concedida a la cadena ABC, tras el ataque del domingo, que describió como "meticuloso, calculado y a sangre fría".

En la misma conferencia, el Ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park, indicó que 26 personas continuaban hospitalizadas, incluidas 12 que permanecían en estado crítico.

Ahmed is a real-life hero. Last night, his incredible bravery no doubt saved countless lives when he disarmed a terrorist at enormous personal risk. It was an honour to spend time with him just now and to pass on the thanks of people across NSW. pic.twitter.com/3xNBW8vxvZ — Chris Minns (@ChrisMinnsMP) December 15, 2025

El asalto, efectuado en la playa de Bondi mientras tenía lugar una celebración por la festividad judía de Janucá, acabó con la vida de 15 personas.