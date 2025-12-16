Juez condena a 14 años a "El Patrón", autor intelectual del ataque a Ciro Gómez Leyva

El ataque ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando el periodista regresaba a su domicilio después de su jornada laboral. Personas armadas le dispararon mientras viajaba en su camioneta blindada, lo que evitó que resultara herido.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez condenó este martes a 14 años de prisión a Armando Escárcega, alias "El Patrón", autor intelectual del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido en diciembre de 2022.

Escárcega se declaró culpable de encabezar la célula delictiva conformada para asesinar al comunicador por órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La sentencia fue dictada en una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, por el Juez Edmundo Manuel Perusquia. Como parte de la condena, "El Patrón" deberá pagar una multa de 45 mil 896 pesos.

"Armando Escárcega Valdez, 'El Patrón”, fue sentenciado hace unos minutos a 14 años de prisión por tentativa de homicidio en mi contra. Con esto queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución. CGL", escribió Gómez Leyva en X, antes Twitter.

"Armando Escárcega Valdez, 'El Patrón", fue sentenciado hace unos minutos a 14 años de prisión por tentativa de homicidio en mi contra. Con esto queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución. CGL"

En marzo de este año, cinco acusados del atentado contra Ciro Gómez Leyva en diciembre de 2022 se declararon culpables de homicidio en grado de tentativa. Otras dos personas aceptaron su responsabilidad en el delito de asociación delictuosa, entre ellos "El Patrón". La decisión se dio en el marco de un procedimiento abreviado, con el objetivo de recibir la pena mínima establecida por la Ley.

El comunicador confirmó la información a través de sus redes sociales. "Las cinco personas acusadas de tentativa de homicidio y las dos por asociación delictuosa en el atentado en mi contra solicitaron hace unos momentos el procedimiento abreviado. Aceptan su culpabilidad a cambio de que se les impongan las penas mínimas de Ley", escribió.

Las investigaciones indicaron que el ataque fue planeado y ejecutado por una organización criminal. El entonces Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, confirmó que se trató de un ataque directo contra el comunicador.