Rob Reiner discutió con su hijo Nick (ahora en prisión) un día antes de ser asesinado

Autoridades investigan el asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa en Los Ángeles; reportes señalan una discusión familiar previa y la detención de su hijo Nick.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Nick Rimes, uno de los hijos de Rob Reiner y su esposa Michele, fue detenido como el principal sospechoso del asesinato del matrimonio, que tuvo lugar el paso domingo 14 de diciembre. Ahora, nuevas informaciones apuntan que padre e hijo discutieron en una fiesta navideña, horas antes de ser asesinado.

De acuerdo con medios locales, la confrontación ocurrió la noche del sábado, cuando Rob Reiner, Michele y su hijo asistieron a una reunión organizada por el comediante Conan O’Brien, como parte de las fiestas decembrinas. Fuentes cercanas a la familia señalaron que el intercambio entre ambos fue intenso, lo cual llamó la atención de algunos de los asistentes al evento.

Tras la discusión, Rob Reiner y su esposa se retiraron del evento, sin que se precisara si Nick Reiner abandonó el lugar al mismo tiempo. Al día siguiente, la tarde del domingo, autoridades encontraron los cuerpos sin vida del cineasta y de su esposa en su residencia en Brentwood, Los Ángeles.

La Policía de Los Ángeles informó que ambas víctimas presentaban múltiples heridas provocadas por un arma blanca, por lo que el caso fue clasificado como homicidio. Posteriormente, Nick Reiner, de 32 años, fue detenido como principal sospechoso y quedó bajo custodia de las autoridades judiciales del condado.

Durante una conferencia ofrecida la noche del domingo, la corporación señaló que una de las hijas del matrimonio fue quien localizó los cuerpos y dio aviso a los servicios de emergencia. La información recabada en el lugar permitió avanzar en la investigación y derivó en el señalamiento de Nick Reiner como principal implicado en el caso.

Por el momento, los representantes legales del matrimonio no se han pronunciado al respecto. Según informa TMZ, fuentes cercanas a la familia señalan que esta discusión se produjo tras meses en los que el matrimonio ha tenido que volver a lidiar con los problemas personales y de adicción de su hijo.

¿Quién es Nick Reiner?

Nick Reiner nació en 1993 y creció en un entorno vinculado a la industria cinematográfica; participó como guionista en la película Being Charlie (2015), dirigida por su padre.

En entrevistas previas, Nick reconoció haber enfrentado problemas de adicción desde la adolescencia, situación que derivó en periodos de rehabilitación y experiencias de vida fuera del hogar familiar.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar responsabilidades, mientras la familia solicitó respeto a su privacidad mediante un comunicado oficial.