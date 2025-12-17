La CNBV revoca licencia de operación de Vector, de Alfonso Romo, sancionada en EU

La CNBV revocó los permisos de la casa de bolsa Vector, de Alfonso Romo, una de las instituciones sancionadas por el Tesoro de EU por presunto lavado de dinero; ya había transferido sus cuentas y activos a Finamex.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó este martes los permisos de Vector para organizarse y operar como casa de bolsa, además de revocar también los permisos de Vector Fondos para organizarse y funcionar como sociedad operadora de fondos de inversión, tras el pedido de la propia empresa, una de tres instituciones bancarias sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU) por presunto lavado de dinero.

Este martes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo por el que los miembros de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores acordaron por unanimidad que se revoque la autorización otorgada por la CNBV de la casa de bolsa, "con motivo de la petición voluntaria formulada por dicha casa de bolsa y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas."

"Como resultado del análisis efectuado a la solicitud para llevar a cabo la revocación de la autorización para la organización y operación de Vector como casa de bolsa, se determinó que se encuentra debidamente integrada y cumple formalmente con el requisito legal y documental previsto en la normatividad aplicable", señaló.

Además, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, "es procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización de que se trata".

Por último, la CNBV requiere a Vector para que proporcione a la Comisión copia del instrumento público en el que se formalice la revocación de la autorización y la designación del C. Gerardo Maldonado García como liquidador en un plazo de 45 días hábiles.

"Lo anterior, en el entendido de que la inscripción deberá tramitarse dentro de los quince días hábiles posteriores a la fecha en que se formalice la protocolización de la revocación referida", precisó.

Ya en octubre, la Sociedad Anónima de Capital Variable, Vector Casa de Bolsa, anunció la transferencia de su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa.

En el comunicado que publicó Vector Casa de Bolsa se subraya que esta operación "no se trata de una fusión, ni de una adquisición de la licencia ni de la sociedad anónima de Vector, sino exclusivamente de una transferencia de cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa".

A la par, destacó que esta transferencia cuenta con el "cumplimiento de todas las regulaciones correspondientes, y se realiza bajo los más altos estándares de seguridad, transparencia y apego a la regulación".

“Tras un riguroso y responsable proceso de análisis, Vector determinó que la mejor alternativa era llevar a cabo una transferencia ordenada de sus activos a Finamex Casa de Bolsa, una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia, profesionalismo y compromiso con el desarrollo financiero de México”, explicó la institución.

A finales de junio, Vector Casa de Bolsa fue objeto de señalamientos por parte del Tesoro de EU por supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero de dudosa procedencia. Las sanciones contra la casa de bolsa de Alfonso Romo, así como contra Intercam y CIBanco, entraron en vigor el 20 de octubre.

La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Tesoro estadounidense detectó que Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, participó en operaciones por 40 millones de dólares vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ya condenado en EU por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

En el caso de Vector, FinCEN también afirma que sería una institución facilitadora de actividades de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa y del Golfo, así como de la adquisición ilícita de precursores químicos provenientes de China.

En cuanto a CIBanco, FinCEN lo señala como una institución financiera extranjera que opera fuera de EU y que representa una preocupación principal debido a su patrón sostenido de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros que han facilitado operaciones delictivas relacionadas con opioides por parte de cárteles mexicanos, como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. También se le atribuye la facilitación de adquisiciones ilícitas de precursores químicos provenientes de China.

Respecto a Intercam, el Tesoro de EU asegura que también es una de las principales preocupaciones en materia de lavado de dinero por su prolongada relación con operaciones financieras que facilitaron el tráfico ilícito de opioides. Se le vincula específicamente con el CJNG y con el procesamiento de transferencias de fondos en dólares que habrían financiado la adquisición de precursores químicos en China.