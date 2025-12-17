Empresarios denuncian extorsiones, chantajes y simulación de la CATEM en Sonora

Empresarios de Sonora acusan a la CATEM de extorsión y simulación sindical; la dirigencia estatal niega los señalamientos y se dice abierta a investigar.

Sonora, 16 de diciembre (Proyecto Puente).- Empresarios de distintos sectores productivos de Sonora denunciaron presuntas prácticas de extorsión, chantaje y simulación sindical atribuidas a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en la entidad; acusaciones que fueron rechazadas de manera categórica por Carolina Lara Moreno, secretaria general de la organización sindical en el estado.

Las denuncias quedaron plasmadas en un comunicado que comenzó a circular a nivel nacional y que generó inquietud entre el sector empresarial. En el documento se advierte sobre un supuesto esquema similar al detectado en entidades como Durango y Coahuila, relacionado con el uso presuntamente irregular de la reforma laboral para promover constancias de representatividad con firmas falsificadas, emplazamientos a huelga y exigencias de pagos económicos para evitar paros laborales.

El texto señala a liderazgos sindicales vinculados a la CATEM Sonora, entre ellos Carolina Lara Moreno, Maricela Parra Martínez y Brenda Esquer Palma, a quienes se acusa de impulsar contratos colectivos sin el consentimiento de los trabajadores y de ejercer presión económica sobre empresas formales. Empresarios aseguran que, al consultar a su personal, estos no reconocen a dichas dirigencias ni haber otorgado respaldo sindical alguno.

🔴 OJO: Denuncian extorsión empresarios de #Sonora por parte de la CATEM. En un comunicado conjunto, empresarios de diversos sectores acusan de extorsión a tres mujeres, entre ellas Carolina Lara Moreno, secretaria general del CATEM en el estado. También a Marisela Parra… pic.twitter.com/LFRcIGATOI — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 16, 2025

La preocupación se concentra en Nogales, considerado un punto estratégico para la industria maquiladora y el comercio exterior, donde cualquier conflicto laboral puede impactar directamente a cadenas productivas binacionales. Sin embargo, los denunciantes afirmaron que el temor a posibles represalias ha limitado la presentación de quejas públicas con identidad definida, pese a considerar que la situación ha alcanzado un nivel crítico.

Ante estos señalamientos, Carolina Lara Moreno, secretaria general de la CATEM en Sonora, en entrevista para Proyecto Puente, negó las acusaciones y sostuvo que se trata de denuncias falsas difundidas desde el anonimato.

Afirmó que no existe ningún intento de extorsión ni presión indebida hacia empresarios y que la organización sindical actúa conforme a la Ley.

La dirigente explicó que las constancias de representatividad no son emitidas por los sindicatos, sino por la autoridad laboral, y únicamente se otorgan cuando se cumplen los requisitos establecidos.

Agregó que, aun con un contrato colectivo firmado, este debe ser votado y aprobado por los trabajadores para tener validez.

Asimismo, se dijo abierta a cualquier investigación y llamó a quienes se consideren afectados a presentar denuncias formales.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PROYECTO PUENTE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.