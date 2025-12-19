El principal sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown es hallado sin vida

La Opinión

19/12/2025 - 9:32 am

El hombre identificado como el principal sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown fue hallado sin vida en New Hampshire, informaron las autoridades.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Un tiroteo en la Universidad de Brown en Rhode Island deja 2 muertos y varios heridos

Ataque terrorista en fiesta judía suma 16 muertos (incluido un atacante) en Australia

VIDEOS ¬ Un tiroteo en centro comercial de San José, California, deja dos heridos

El presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown fue identificado como Claudio Nieves-Melente, de 48 años, exalumno y ciudadano portugués.

Los Ángeles, 19 de diciembre (LaOpinión).- El hombre identificado como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido el sábado pasado en la Universidad de Brown, localizada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, que dejó dos estudiantes muertos y varios heridos, fue hallado sin vida el jueves en el estado de New Hampshire, informaron autoridades policiales.

El Jefe del Departamento de Policía de Providence, Coronel Oscar Pérez, confirmó durante una conferencia de prensa que el fallecido fue identificado como Claudio Nieves-Melente, de 48 años, exalumno de Brown y ciudadano portugués.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre se habría quitado la vida, aunque las circunstancias exactas de su muerte continúan bajo investigación. El cuerpo fue localizado en una unidad de almacenamiento en Salem, New Hampshire, fuera de la jurisdicción donde ocurrió el ataque armado.

Autoridades locales y federales trabajan de manera conjunta para esclarecer si Nieves-Melente actuó solo y cómo logró desplazarse tras el tiroteo sin ser detenido.

Exalumno de Brown y antecedentes académicos

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, informó que Nieves-Melente estuvo matriculado en la institución entre los años 2000 y 2001, cuando cursó estudios de posgrado con la intención de obtener una maestría en Ciencias en Física. Posteriormente tomó una licencia académica y se retiró de manera definitiva en 2003.

El ataque ocurrió el sábado por la tarde en un edificio del campus universitario, mientras se realizaban exámenes académicos. Las autoridades detallaron que dos estudiantes perdieron la vida: Ella Cook, de 19 años, originaria de Alabama; y Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, con doble nacionalidad estadounidense y uzbeka, quien aspiraba a convertirse en médico.

Otras ocho personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. En días recientes, las autoridades informaron que uno de los heridos ya fue dado de alta y que el resto muestra una evolución favorable, aunque al menos uno permanece en estado crítico.

Investigación y posibles vínculos con otros ataques

Desde el día del tiroteo, la Policía reconoció que contaba con pocos elementos para identificar al responsable, por lo que difundió imágenes captadas por cámaras de seguridad en zonas residenciales cercanas al campus.

En los videos se observa a una persona vestida con ropa oscura y el rostro cubierto, caminando por el área horas antes del ataque. El Coronel Pérez señaló que se recibieron cientos de pistas del público, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso.

Además, autoridades investigan si existe alguna relación entre este ataque y otro tiroteo ocurrido recientemente en Brookline, Massachusetts, donde murió un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Mientras continúan las indagatorias, la Universidad de Brown mantiene activados protocolos de apoyo psicológico para estudiantes y personal, en medio de la consternación por uno de los episodios de violencia armada más graves registrados recientemente en un campus universitario de Estados Unidos (EU).

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Don Manuelito

“Durante décadas fue la memoria viva de un barrio que se resiste a perder su fisonomía de...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Claudia, entre Trump y Maduro

"Aunque quisiera, y aún suponiendo que el corazón de Sheinbaum esté con Maduro, como Jefa del Estado...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Tres mujeres, un mismo pacto de impunidad

"Estos tres casos son expresión de un mismo patrón de violencia contra mujeres que incomodan o que...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

Un fantasma recorre México, el fantasma de Lucas Alamán

"La tentación centralizadora que hoy se presenta como novedad pragmática tiene ahí su linaje intelectual: la convicción...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El gringo pirata, asesino y ladrón
Por Pedro Mellado Rodríguez

El gringo pirata, asesino y ladrón

La doctrina y el corolario no son tales
Por Lorenzo Meyer

La doctrina y el corolario no son tales

<i>Grandeza</i> de López Obrador
Por Fabrizio Mejía Madrid

Grandeza de López Obrador

¿Podría ganar la extrema derecha en México?
Por Juan Carlos Monedero

¿Podría ganar la extrema derecha en México?

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

+ Sección

Galileo

Un abuelo juega con su nieto en los columpios, esto durante el día del padre.

Los niños al cuidado de sus abuelos podrían tener un estado de salud más precario

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

Tomar jugo de naranja diariamente ayuda a tu corazón.

¿El jugo de naranja es benéfico para el corazón? Un estudio reciente así lo sugiere

Los alimentos ultraprocesados están cambiando las bacterias intestinales.

Bacterias intestinales están cambiando por el consumo de alimentos ultraprocesados

La tiroides es esencial para la regulación del metabolismo y afecta directamente a la producción de calor (termogénesis) y al consumo de oxígeno de las células.

Cansancio crónico y falta de concentración podrían indicar problemas en la tiroides

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair.

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
1

Grupo Salinas tiene hasta enero para pagar voluntariamente 51 mil millones, dice SAT

2

La FGR de Gertz congeló investigación de Gallardo. Morena en SLP pide reabrirla

En su testimonio, Cabot relató el impacto personal, familiar y profesional que tuvo la difusión masiva del video grabado durante el evento, el cual desató una ola de señalamientos, acoso y amenazas en su contra.
3

"Ha habido tanta oscuridad desde entonces": Mujer del #ColdPlayGate narra su tormento

Elementos de la SSC-CdMx y la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CdMx) capitalina aseguraron este jueves una tonelada y media de autopartes en tres alcaldías.
4

Autoridades de la CdMx catean 7 inmuebles y aseguran 1.5 toneladas de autopartes

DIF Tamaulipas
5

Abuelita abandonada en silla de ruedas en Matamoros es identificada; DIF la resguarda

Volaris y viva Aerobús crean grupo mexicano de aerolíneas.
6

Volaris y Viva Aerobús se fusionan y crean grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein
7

Dos bestias hambrientas de sexo: NYT cuenta la historia más íntima de Trump y Epstein

La Presidenta Sheinbaum presumió que, desde 2022 y con un salto en 2024, por primera vez en México hay más personas en clase media que en la pobreza.
8

Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec
9

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
10

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
11

EU ha hecho lo quiere en América: invasiones, bombas, guerras, golpes de Estado...

Trump y su familia aumentan su fortuna.
12

Hoteles, criptomonedas, celulares. ¡Biblias! El imperio Trump detonó este año: WSJ

La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
13

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

El gringo pirata, asesino y ladrón
14

El gringo pirata, asesino y ladrón

Luisa Alcalde, dirigente de Morena, se pronunció contra las reformas que buscan obligar a postular sólo a mujeres como candidatas a gubernaturas.
15

Alcalde advierte que hay más "leyes esposas" cocinándose; pide que la Corte las anule

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Presidenta Sheinbaum presumió que, desde 2022 y con un salto en 2024, por primera vez en México hay más personas en clase media que en la pobreza.
1

Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.
2

Grupo Salinas tiene hasta enero para pagar voluntariamente 51 mil millones, dice SAT

Agenda diciembre 2025
3

Un fin de semana con el Cascanueces, Stranger Things y hasta una verbena en la CdMx

Volaris y viva Aerobús crean grupo mexicano de aerolíneas.
4

Volaris y Viva Aerobús se fusionan y crean grupo mexicano de aerolíneas de bajo costo

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el miércoles la detención de María Vanessa "N", quien fuera asesora de García Luna, Secretario de Seguridad con Calderón.
5

Jueza impone prisión preventiva para María "N", excolaboradora de Genaro García Luna

El Presidente Trump anunció que el Ejército de EU hundió otro barco que zarpo de Venezuela y aseguró que era usado por narcotraficantes para traficar drogas.
6

EU ha hecho lo quiere en América: invasiones, bombas, guerras, golpes de Estado...

Una investigación de la Universidad de Limerick, en Irlanda, reveló que los rasgos de personalidad pueden influir drásticamente en la longevidad. I
7

Estudio relaciona personalidad y longevidad, y revela que los extrovertidos viven más

El hombre que redujo a uno de los atacantes en Sídney recibe cheque de 2.5 mdd-
8

Héroe que redujo a uno terrorista de ataque en Sídney recibe un cheque de 2.5 mdd

Nuevo ataque de EU.
9

EU no detiene ataques; anuncia ejecución de cinco personas en el Pacífico Oriental

Trump y su familia aumentan su fortuna.
10

Hoteles, criptomonedas, celulares. ¡Biblias! El imperio Trump detonó este año: WSJ

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec
11

VIDEO ¬ Mujer sufre asalto tras retirar 70 mil pesos en Ecatepec; indagan al banco

La Tarjeta Finabien aporta una serie de beneficios para los migrantes que deseen enviar dinero a sus seres queridos desde los Estados Unidos.
12

¿Eres migrante y envías remesas a México? La Tarjeta Finabien te da estos beneficios