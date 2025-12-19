El principal sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown es hallado sin vida

El presunto autor del tiroteo en la Universidad de Brown fue identificado como Claudio Nieves-Melente, de 48 años, exalumno y ciudadano portugués.

Los Ángeles, 19 de diciembre (LaOpinión).- El hombre identificado como el principal sospechoso del tiroteo ocurrido el sábado pasado en la Universidad de Brown, localizada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island, que dejó dos estudiantes muertos y varios heridos, fue hallado sin vida el jueves en el estado de New Hampshire, informaron autoridades policiales.

El Jefe del Departamento de Policía de Providence, Coronel Oscar Pérez, confirmó durante una conferencia de prensa que el fallecido fue identificado como Claudio Nieves-Melente, de 48 años, exalumno de Brown y ciudadano portugués.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre se habría quitado la vida, aunque las circunstancias exactas de su muerte continúan bajo investigación. El cuerpo fue localizado en una unidad de almacenamiento en Salem, New Hampshire, fuera de la jurisdicción donde ocurrió el ataque armado.

Autoridades locales y federales trabajan de manera conjunta para esclarecer si Nieves-Melente actuó solo y cómo logró desplazarse tras el tiroteo sin ser detenido.

Message from Brown University President Christina H. Paxson: Significant development in shooting investigation. Read the full message: https://t.co/8lKNJatetG — Brown University (@BrownUniversity) December 19, 2025

Exalumno de Brown y antecedentes académicos

La presidenta de la Universidad de Brown, Christina Paxson, informó que Nieves-Melente estuvo matriculado en la institución entre los años 2000 y 2001, cuando cursó estudios de posgrado con la intención de obtener una maestría en Ciencias en Física. Posteriormente tomó una licencia académica y se retiró de manera definitiva en 2003.

El ataque ocurrió el sábado por la tarde en un edificio del campus universitario, mientras se realizaban exámenes académicos. Las autoridades detallaron que dos estudiantes perdieron la vida: Ella Cook, de 19 años, originaria de Alabama; y Mukhammad Aziz Umurzokov, de 18 años, con doble nacionalidad estadounidense y uzbeka, quien aspiraba a convertirse en médico.

Otras ocho personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad. En días recientes, las autoridades informaron que uno de los heridos ya fue dado de alta y que el resto muestra una evolución favorable, aunque al menos uno permanece en estado crítico.

Investigación y posibles vínculos con otros ataques

Desde el día del tiroteo, la Policía reconoció que contaba con pocos elementos para identificar al responsable, por lo que difundió imágenes captadas por cámaras de seguridad en zonas residenciales cercanas al campus.

En los videos se observa a una persona vestida con ropa oscura y el rostro cubierto, caminando por el área horas antes del ataque. El Coronel Pérez señaló que se recibieron cientos de pistas del público, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso.

Además, autoridades investigan si existe alguna relación entre este ataque y otro tiroteo ocurrido recientemente en Brookline, Massachusetts, donde murió un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Mientras continúan las indagatorias, la Universidad de Brown mantiene activados protocolos de apoyo psicológico para estudiantes y personal, en medio de la consternación por uno de los episodios de violencia armada más graves registrados recientemente en un campus universitario de Estados Unidos (EU).

Mayor Brett Smiley and law enforcement officials have confirmed the individual responsible for the Brown University mass shooting has been found deceased. Claudio Manuel Neves Valente died from a self-inflicted gunshot wound in New Hampshire after warrants were issued charging… pic.twitter.com/7UP9Yu6Iqw — Providence Police (@ProvidenceRIPD) December 19, 2025

