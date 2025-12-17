Trump ordena el bloqueo militar total de Venezuela y advierte: el petróleo es nuestro

Redacción/SinEmbargo

16/12/2025 - 6:48 pm

Donald Trump

Donald Trump escribió que Venezuela ha enviado delincuentes y droga a su país, por lo que tomó la decisión de ordenar un bloqueo militar.

-Información en desarrollo.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos (EU), Donald Trump, ordenó este martes un bloqueo militar total y completo sobre Venezuela para impedir las exportaciones de su petroleo, en la más reciente escaldada del asedio contra el Gobierno de Nicolás Maduro. "El petroleo es nuestro", aseguró.

"Hoy, estoy ordenando UN BLOQUEO TOTAL Y COMPLETO DE TODOS LOS PETROLEROS SANCIONADOS que entran y salen de Venezuela. Los extranjeros y criminales ilegales que el régimen de Maduro ha enviado a los Estados Unidos durante la débil e inepta administración Biden, están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo rápido. Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas u otros países, roben, amenacen o dañen nuestra nación, y del mismo modo, no permitirán que un régimen hostil tome nuestro petróleo, tierra o cualquier otro activo, todos los cuales deben ser devueltos a los Estados Unidos, de inmediato", aseguró en su cuenta de Truth Social.

Trump mensaje sobre Venezuela.
Trump aseguró que Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la Historia de América del Sur. Foto: Captura de pantalla

En su mensaje, el Presidente estadounidense dijo que Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la Historia de América del Sur y amenazó en que sólo se hará más grande. "La conmoción para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que regresen a los Estados Unidos de América, todo el petróleo, la tierra y otros activos que nos habían robado anteriormente", prometió.

"Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación, ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos INMEDIATAMENTE", sostuvo Trump.

Trump tachó de ilegítimo el Gobierno de Nicolás Maduro y dijo que está utilizando petróleo de estos campos petroleros robados para financiarse. Insistió en que por el robo de sus activos y por muchas otras razones como "el terrorismo con drogas", el tráfico de personas, el asesinato y el secuestro, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera.

El pasado miércoles, el Gobierno de Estados Unidos (EU) incautó un buque petrolero sancionado en las costas de Venezuela. La Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, detalló que el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra fueron las dependencias que ejecutaron la orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado desde Venezuela e Irán.

De acuerdo con Bloomberg, la agencia especializada en economía, la incautación podría dificultar considerablemente la exportación de petróleo de Venezuela, ya que es probable que otros transportistas se muestren ahora más reacios a cargar sus mercancías.

La mayor parte del petróleo venezolano se destina a China, generalmente a través de intermediarios, con grandes descuentos debido al riesgo de sanciones. Venezuela exportó más de 900 mil barriles diarios (bpd) de petróleo el mes pasado, según Reuters, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, gracias a que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) importó más nafta para diluir su producción de crudo extrapesado.

