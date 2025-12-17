Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

Obed Rosas

17/12/2025 - 12:05 am

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027. La estrategia incluye la promoción de una reforma electoral de paridad de género que obligaría a postular a una mujer, así como la inversión de millones de pesos en redes sociales para exponer su proyecto "Amar a Nuevo León". Además, se destaca el alto gasto en publicidad oficial del gobierno estatal y se recuerda la sanción del INE a Movimiento Ciudadano y a la pareja por su apoyo en la campaña de 2021.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).–El Gobierno de Nuevo León que encabeza el emecista Samuel García Sepúlveda no sólo está allanando el camino de su esposa Mariana Rodríguez Cantú a la gubernatura mediante el impulso que ha dado su administración a una reforma paritaria que obligará a todos los partidos a postular a una mujer en 2027, sino que también mediante la exposición de Amar a Nuevo León, el proyecto gubernamental que encabeza de manera "honorífica" la Primera Dama neoleonesa, al que le ha metido millones de pesos en redes sociales, una exposición que se suma a la que hace el Gobierno del estado, uno de los cinco que más gasta en publicidad.

Desde la semana pasada, el Gobierno de Nuevo León ha dejado en claro que no modificará su propuesta de Reforma Electoral que permitiría competir sólo a mujeres por la gubernatura en el 2027. La legislación ha sido vista como una dedicatoria a Mariana Rodríguez Cantú, quien en 2024 contendió y perdió la Alcaldía de Monterrey que estaba en manos del partido Movimiento Ciudadano, que tuvo que entregarla al priista Adrián de la Garza.

La maniobra impulsada por el Gobierno de Samuel García emplea los criterios de la paridad de género al igual que sucede en San Luis Potosí con el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien busca dejar como sucesora a su esposa, la Senadora Ruth González Silva, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el aliado en el poder en turno que ha hecho oídos sordos al llamado de la Presidenta y de Morena para acatar desde la elección intermedia de 2027, y no esperar hasta 2030, la reforma que prohíbe la sucesión inmediata mediante familiares en cargos de elección popular.

“Hay que ver si eso está dentro de la Constitución porque es distinto decir ‘a ver, postula la mitad hombres y la mitad mujeres y ya que la gente decida’, a decir ‘obligatoriamente tiene que ser mujer en el próximo periodo’. Eso es lo que hay que ver, si está dentro o no de la Constitución. Ahora, sobre el tema de familiares que consecutivamente tengan la elección, ustedes saben mi opinión- De hecho, ya se aprobó en el Congreso: que, para el 2030, no puede haber familiares directos, hasta el cuarto nivel, que puedan ocupar el mismo puesto de elección popular; tendrían que esperarse un tiempo para volver a ocuparlo. Y en el caso de Morena, dijeron que lo harían así desde el 27”, puntualizó el lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al ser cuestionada sobre el tema.

En el caso de Nuevo León, el planteamiento de la reforma paritaria se da justo cuando han comenzado a difundirse encuestas en las que figura el nombre de Mariana Rodríguez Cantú, una personalidad de redes cuyo apoyo a su esposo en la campaña electoral de 2021 fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) que impuso un multa de 55.7 millones de pesos a Movimiento Ciudadano y a su pareja.

De hecho, el Gobernador Samuel García es uno de los gobernadores que más destina al gasto de comunicación social y publicidad. El informe Publicidad Oficial 2024, la organización Artículo 19 apunta que durante ese año, Nuevo León fue el quinto estado que más gastó en este rubro con 561 millones 44 mil 884 pesos, una cifra que lo colocó sólo por debajo de Guanajuato, Quintana Roo, Chihuahua y Coahuila. Para este 2025, con Corte a septiembre, el Gobierno de Samuel García reporta un gasto de 390 millones 421 mil 505 pesos con tres meses por terminar el año.

Es en redes sociales uno de los escaparates en donde se puede ver el derroche que realiza el Gobierno del estado al promover no solo la gestión de Samuel García sino también de su esposa, Mariana Rodríguez.

Por ejemplo, entre noviembre de 2021 y julio de 2025, el Gobierno de Nuevo León pagó 16 anuncios en su perfil oficial de Facebook con un importe general de 900 mil pesos en anuncios en los que se promovió abiertamente la imagen de Mariana Rodríguez Cantú, de acuerdo con la Biblioteca de Anuncios de Meta.

Unos de los anuncios desde la cuenta del Gobierno de Nuevo León desde donde se ha promocionado a Mariana Rodríguez.

En su perfil de la misma red social, el Gobernador Samuel García desembolsó entre enero de 2022 y octubre pasado más de 13 millones de pesos en publicaciones en las que menciona y difunde fotos junto a Mariana Rodríguez, quien es titular de Amar a Nuevo León una oficina en la que no percibe un salario y la cual no ejerce recursos públicos, según señala la administración estatal, aún cuando a lo largo del año se hayan difundido una serie de eventos de Rodríguez Cantú.

El Gobernador Samuel García también ha publicitado en sus redes a su esposa, Mariana Rodríguez.

A su vez, Mariana Rodríguez ha desembolsado 3 millones 201 mil 627 pesos en 163 anuncios de Facebook en los últimos 3 meses en donde promueve su trabajo y el de Samuel García en Nuevo León. “En estos 4 años hemos trabajado para construir un nuevo Nuevo León más incluyente, en donde todas las personas tengan un lugar, voz y mejores oportunidades”, dice por ejemplo uno de los anuncios. En otro expone: “4 años trabajando todos los días para cuidar y proteger a las niñas, niños y adolescentes que más lo necesitan, fortaleciendo las herramientas y apoyos para garantizar su sano desarrollo y seguridad”.

Y en uno más publicita: “En Nuevo León cuidamos de quienes cuidan con “Ayudamos a las Mujeres”. Además de un apoyo económico también pueden acceder a trasporte (sic) y seguro médico gratuito, con esto buscamos darles un respiro a todas las cuidadoras y jefas de familia que dan todo por sacar adelante a sus hijos”.

Mariana Rodríguez ha destinado millones en promover sus labores dentro del Gobierno en sus redes sociales.

En una revisión anterior, el reportero Arturo Daen de la Unidad de Datos de SinEmbargo expuso cómo el Gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez Cantú derrocharon entre agosto y octubre millones de pesos para publicitar el Cuarto Informe de Gobierno del emecista; que Nuevo León será sede del Mundial de Futbol y fotos familiares, al estilo de una campaña electoral. En sus cuentas personales de Facebook e Instagram se registraron del 15 de julio a la fecha pagos de pauta por 10 millones de pesos.

En ese entonces, Julieta López, vocera del Gobierno de Nuevo León, esta publicidad en las redes de Meta la pagaron el propio Gobernador y su esposa, pero hay datos que ponen en duda esa afirmación. Varios de los anuncios en la cuenta de Samuel García incluyen videos y carteles de la campaña del Gobierno estatal.

Además, el político reportó tener desde 2021 un ingreso anual promedio de 4.5 millones, con un máximo de 7 millones en 2024, y a su nombre aparecen anuncios por 6.1 millones de pesos en sólo tres meses.

“No se pueden ni se debe de pagar con recurso público porque es ilegal. Nunca lo hemos hecho. Se cubren con sus propios recursos. Meta lo especifica claramente porque transparenta el gasto. En sus páginas personales lo que se pauta, lo pagan ellos. Con sus recursos personales”, dijo a SinEmbargo la funcionaria del Gobierno de Nuevo León.

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

