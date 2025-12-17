Mónica Maristain, periodista, escritora y editora, fallece, confirma FIL Guadalajara

Mónica destacó también como una de las mejores entrevistadoras del país, además de ser una apasionada amante de la música, una analista feroz del futbol y una incansable divulgadora de la cultura en México.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Mónica Maristain, periodista, escritora y editora, falleció este martes en la Ciudad de México, según confirmó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mónica Maristain, editora, escritora, periodista y amiga entrañable de la FIL, una figura clave de la difusión cultural en México y América Latina. Extendemos nuestras condolencias a su familia y sus amistades. Descanse en paz”, expuso la FIL en un comunicado oficial que difundió desde sus cuentas en redes sociales.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mónica Maristain, editora, escritora, periodista y amiga entrañable de la FIL, una figura clave de la difusión cultural en México y América Latina. Extendemos nuestras condolencias a su familia y sus amistades. Descanse en paz. pic.twitter.com/SAUNkaIjvf — FIL Guadalajara (@FILGuadalajara) December 17, 2025

Maristain, quien hace apenas unos días presentó en la FIL de Guadalajara su más reciente libro Leeré hasta mi muerte, sintetizó su biografía de esta forma:

“Mónica Maristain. Nació en Argentina. Desde el 2000 reside en México. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras. En Argentina dirigió las revistas Cuerpo & Mente en Deportes y La Contumacia. Aquí dirigió la revista Playboy, para todo Latinoamérica. Fue editora de El Universal y editora de Puntos y Comas. Ha publicado muchos libros, entre ellos los de poesía: Drinking Thelonious y Antes. Los dedicados a Roberto Bolaño, entre ellos El hijo de Mister Playa (Almadía) y Mexicanos Ejemplares (UANL). Su nuevo libro es Leeré hasta mi muerte (Lince/Malpaso)”.

En una entrevista con Arnoldo Delgadillo, publicada apenas el 5 de diciembre pasado en el diario Milenio, Mónica Maristain, también fundadora de SinEmbargo, expuso: "No sé de qué manera uno va a leer hasta su muerte. Puede venir una enfermedad, quedarse uno sin vista, no lo sé. Pero es eso. Esa es la idea".

Mónica destacó también como una de las mejores entrevistadoras del país, además de ser una apasionada amante de la música, una analista feroz del futbol y una incansable divulgadora de la cultura en México.

Fundación Elena Poniatowska Amor lamenta el fallecimiento de la periodista cultural, escritora, editora y amiga de la Fundación, Mónica Maristain, radicó en México desde el año 2000 y siempre se dedicó a lo que más le gustaba, la cultura y los libros. Descanse en paz. pic.twitter.com/PVAwVTprnG — Fundación Elena Poniatowska Amor (@FEPoniatowskaA) December 17, 2025

Desde SinEmbargo enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos; la recordaremos siempre con cariño y admiración.

Que en paz descanse.