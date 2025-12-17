¡No quedes fuera! Obtén la Beca para Empezar en CdMx: 31 de diciembre, el último día

Redacción/SinEmbargo

16/12/2025 - 10:10 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Mi Beca para Empezar: ¿Cuándo inicia el registro de nuevas y nuevos beneficiarios?

Mi Beca Para Empezar CdMx: Checa cuándo, dónde y a qué hora es la entrega de tarjetas

¡Ya inició el pago de Becas del Bienestar! ¿Qué día te toca cobrar? Aquí te decimos

El registro para Mi Beca para Empezar está por concluir, por lo que las autoridades capitalinas invitaron a la ciudadanía a inscribirse.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México informó que el registro al programa Mi Beca para Empezar, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria, concluirá en los próximos días, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas para registrarte.

¿Cuándo es el último día para registrarse a Mi Beca para Empezar?

A través de redes sociales, el Fideicomiso Bienestar Educativo indicó que el trámite finalizará el 31 de diciembre, por lo que exhortó a madres, padres y tutores a realizar el registro antes de que termine el año, con el objetivo de que las y los estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel básico reciban el apoyo económico mensual correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

¿Cuáles son los pasos para hacer el proceso en línea?

Las y los tutores deberán seguir un proceso en línea, que consta de tres pasos:

  1. Crear una cuenta en Llave CdMx con los datos de la madre, el padre o tutor en llave.cdmx.gob.mx.
  2. Realizar el registro en la plataforma (registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx).
  3. Registrar al beneficiario o la beneficiaria con la siguiente documentación: identificación oficial del tutor, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y la CURP del estudiante.

Cabe mencionar que cada tutor puede registrar hasta tres beneficiarios en línea. En caso de tener a más de tres menores a su cargo, el registro adicional deberá realizarse de forma presencial en las oficinas del Fideicomiso Bienestar Educativo.

Una vez concluido el trámite, el apoyo económico se depositará de forma mensual mediante transferencia directa a las Tarjetas del Bienestar, el cual contempla un total de 10 depósitos por ciclo escolar.

Los montos establecidos son de 600 pesos mensuales para estudiantes de preescolar, 650 pesos para primaria y 600 pesos para alumnos inscritos en Centros de Atención Múltiple en todos los niveles.

Las autoridades indicaron que el saldo no tiene fecha de vencimiento y puede utilizarse sin restricción alguna durante el ciclo escolar.

Para dudas o aclaraciones, el Fideicomiso Bienestar Educativo recomendó comunicarse únicamente a través de sus canales oficiales o al número telefónico 55 8890 2999.

¿Cómo usar la tarjeta del Banco del Bienestar?

Las y los beneficiarios la beca cuentan con distintas alternativas para utilizar los recursos que son depositados en su tarjeta del Banco del Bienestar:

  • Es posible hacer retiros de dinero en efectivo en cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar sin costo. También se puede retirar en cajeros de otros bancos, pero se cobrará una comisión.
  • La tarjeta del Banco del Bienestar es aceptada en prácticamente todos los negocios que cuentan con sistema de pagos electrónicos.
  • Esta tarjeta también puede ser utilizada para realizar pagos en línea en comercios digitales.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Duarte en Almoloya: la corrupción no ha de ser pieza utilitaria

"El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

+ Sección

Galileo

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Los investigadores revelaron que la desigualdad, entre otros factores socioeconómicos, incide de manera importante en el aparecimiento de enfermedades mentales.

El lugar donde vives sí afecta tu salud mental, revela un nueva investigación

Bebida a base de cacao en el Festival del Chocolate 2022.

¿Existe un alimento que puede retardar el envejecimiento? Esto señala un estudio

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
1

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

Donald Trump
2

Trump ordena el bloqueo militar total de Venezuela y advierte: el petróleo es nuestro

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez ya no dirige la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
3

"Ya no trabaja en Aduanas": Sheinbaum confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez

4

ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
5

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

Claudia Sheinbaum reiteró que no se debe dejar a familiares en los cargos y cuestionó la constitucionalidad de la llamada "Ley Gobernadora" de San Luis Potosí.
6

Sheinbaum pide revisar si es constitucional la "Ley Gobernadora" que se aprobó en SLP

Mónica Maristain
7

Mónica Maristain, periodista, escritora y editora, fallece, confirma FIL Guadalajara

8

Ovidio Guzmán mandó matar a "popular cantante mexicano" que no quiso ir a su boda: EU

9

Una mujer es asesinada tras pagar el rescate de su marido... sin saber que él ya estaba muerto

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
10

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Amparo Casar: Persecución o fraude
11

Amparo Casar: Persecución o fraude

La señora Ernestina Ascencio fue violentada sexualmente el 25 de febrero de 2007 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando se encontraba pastoreando a sus borregos en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz.
12

"Fueron los de verde", dijo Ernestina. Soldados de Calderón la mataron a los 73 años

13

Jorge Antonio Monreal, sobrino del Senador morenista, es asesinado en ataque armado

Foto: Andrea Chávez
14

DATOS ¬ El regaño presidencial no frenó la campaña de Andrea Chávez en todo Chihuahua

Una Jueza de NY rechazó la solicitud de libertad bajo fianza para Eva García, madre del líder de la iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García.
15

Jueza niega fianza para madre de Naasón Joaquín García, acusada de crimen organizado

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

¡No quedes fuera! Obtén la Beca para Empezar en CdMx: 31 de diciembre, el último día

La derecha avanza en AL.
2

RADICALES ¬ La extrema derecha se propaga en AL. México resiste, pero debe tomar nota

CATEM
3

Empresarios denuncian extorsiones, chantajes y simulación de la CATEM en Sonora

4

El Fiscal de Michoacán revela que coche bomba de Coahuayana fue activado a distancia

La SCJN arrancará 2026 con discusión sobre semanas permitidas para abortar.
5

La SCJN arrancará el 2026 con la discusión sobre semanas permitidas para abortar

Mónica Maristain
6

Mónica Maristain, periodista, escritora y editora, fallece, confirma FIL Guadalajara

La CNBV revocó los permisos de Vector, de Alfonso Romo, por pedido de la misma, tras las sanciones del Tesoro de EU.
7

La CNBV revoca licencia de operación de Vector, de Alfonso Romo, sancionada en EU

Donald Trump
8

Trump ordena el bloqueo militar total de Venezuela y advierte: el petróleo es nuestro

EU y México
9

México y EU reforzarán seguridad contra el fentanilo y posibles ataques con drones

La señora Ernestina Ascencio fue violentada sexualmente el 25 de febrero de 2007 por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cuando se encontraba pastoreando a sus borregos en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz.
10

"Fueron los de verde", dijo Ernestina. Soldados de Calderón la mataron a los 73 años

Rob Reiner discutió con su hijo Nick (ahora en prisión) un día antes de ser asesinado
11

Rob Reiner discutió con su hijo Nick (ahora en prisión) un día antes de ser asesinado

peso dolar.
12

El peso avanza 0.17% e hila dos jornadas abajo de las 18 unidades por dólar: 17.95