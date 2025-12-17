¡No quedes fuera! Obtén la Beca para Empezar en CdMx: 31 de diciembre, el último día

El registro para Mi Beca para Empezar está por concluir, por lo que las autoridades capitalinas invitaron a la ciudadanía a inscribirse.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México informó que el registro al programa Mi Beca para Empezar, dirigido a estudiantes de preescolar y primaria, concluirá en los próximos días, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas para registrarte.

¿Cuándo es el último día para registrarse a Mi Beca para Empezar?

A través de redes sociales, el Fideicomiso Bienestar Educativo indicó que el trámite finalizará el 31 de diciembre, por lo que exhortó a madres, padres y tutores a realizar el registro antes de que termine el año, con el objetivo de que las y los estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel básico reciban el apoyo económico mensual correspondiente al ciclo escolar 2025-2026.

¡AÚN ESTÁS A TIEMPO! ⏳ 💭 RECUERDA que el próximo 31 de Diciembre es el último día para poder realizar tu registro al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. 🔗 Ingresa con tu Cuenta Llave a: https://t.co/FCGFSrrP6X pic.twitter.com/C8mJMMW58R — Fideicomiso Bienestar Educativo CDMX (Fibien) (@BienestarEdu) December 15, 2025

¿Cuáles son los pasos para hacer el proceso en línea?

Las y los tutores deberán seguir un proceso en línea, que consta de tres pasos:

Crear una cuenta en Llave CdMx con los datos de la madre, el padre o tutor en llave.cdmx.gob.mx. Realizar el registro en la plataforma (registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx). Registrar al beneficiario o la beneficiaria con la siguiente documentación: identificación oficial del tutor, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y la CURP del estudiante.

Cabe mencionar que cada tutor puede registrar hasta tres beneficiarios en línea. En caso de tener a más de tres menores a su cargo, el registro adicional deberá realizarse de forma presencial en las oficinas del Fideicomiso Bienestar Educativo.

Una vez concluido el trámite, el apoyo económico se depositará de forma mensual mediante transferencia directa a las Tarjetas del Bienestar, el cual contempla un total de 10 depósitos por ciclo escolar.

#MiBecaParaEmpezar es un programa de bienestar muy importante porque el apoyo es por cada niña y niño, no por familia. Esto garantiza que nadie deje la escuela por razones económicas y que en la #CapitalDeLaTransformación tengan asegurada su educación, su alimentación y los… pic.twitter.com/002eFATLI3 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 15, 2025

Los montos establecidos son de 600 pesos mensuales para estudiantes de preescolar, 650 pesos para primaria y 600 pesos para alumnos inscritos en Centros de Atención Múltiple en todos los niveles.

Las autoridades indicaron que el saldo no tiene fecha de vencimiento y puede utilizarse sin restricción alguna durante el ciclo escolar.

Para dudas o aclaraciones, el Fideicomiso Bienestar Educativo recomendó comunicarse únicamente a través de sus canales oficiales o al número telefónico 55 8890 2999.

¿Cómo usar la tarjeta del Banco del Bienestar?

Las y los beneficiarios la beca cuentan con distintas alternativas para utilizar los recursos que son depositados en su tarjeta del Banco del Bienestar: