Exalcaldesa de Amanalco, Edomex, recibe 70 años de prisión por homicidio de síndico

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez del Estado de México sentenció a 70 años de prisión a María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, tras encontrarla culpable del delito de homicidio calificado en agravio del síndico municipal, Miguel Ángel Lara de la Cruz, y del chofer del ayuntamiento, quienes fueron asesinados en enero de 2023.

La resolución fue dictada por un Juez de control del Poder Judicial mexiquense durante una audiencia celebrada en los juzgados contiguos al penal de Santiaguito, donde la exfuncionaria permanece recluida desde el año pasado. El juzgador determinó imponer la pena máxima al considerar que el crimen se cometió con las agravantes de alevosía y ventaja.

Además de la pena de prisión, la sentencia contempla el pago de una reparación del daño por 207 mil 234 pesos para cada una de las víctimas, así como la suspensión de los derechos civiles y políticos de la exfuncionaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quedó plenamente acreditado que ambos funcionarios fueron enviados por instrucciones directas de la entonces Alcaldesa a una zona considerada de alto riesgo, con presencia de grupos criminales. Un día después de su desaparición, los cuerpos fueron localizados dentro de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec–Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla, en el municipio de Zacazonapan.

Las investigaciones revelaron que Martínez Robles ordenó el asesinato del síndico municipal con el propósito de mantener el control político y administrativo del Ayuntamiento, ya que desde 2021 ambos sostenían una disputa por el poder local. Aunque los dos llegaron al cargo bajo las siglas de Movimiento Ciudadano (MC), la entonces Edil decidió afiliarse a Morena un mes antes de asumir la Presidencia Municipal en enero de 2022, lo que profundizó las diferencias entre ambos.

Como parte del plan criminal, el Síndico fue citado a una supuesta reunión en Zacazonapan. La Fiscalía documentó que la exalcaldesa mantuvo comunicación directa con integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana, a quienes habría solicitado ejecutar el crimen. El día de los hechos, un comando armado interceptó al síndico y a su chofer en una carretera del sur del estado y ambos fueron asesinados con disparos de arma de fuego.

Además, las indagatorias establecieron que durante su gestión, Martínez Robles sostuvo reuniones constantes con líderes de dicha organización criminal, a quienes no sólo brindaba protección, sino que presuntamente financiaba mediante cuotas que salían de la Hacienda Municipal.

La expresidenta municipal fue detenida en el marco de la Operación “Enjambre”, un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales para desarticular redes criminales infiltradas en gobiernos municipales del Estado de México.

Con este fallo, suman once sentencias condenatorias dentro de la Operación “Enjambre”, la cual ha derivado en la detención de decenas de personas consideradas objetivos prioritarios por su presunta relación con estructuras del crimen organizado que operaban desde el ámbito municipal.