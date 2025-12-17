El Fiscal de Michoacán revela que coche bomba de Coahuayana fue activado a distancia

El Fiscal de Michoacán informó que ya se tienen identificados a quienes activaron el explosivo en Coahuayana, que serían miembros del CJNG.
Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- El Fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer este martes que la explosión ocurrida en Coahuayana fue provocada mediante la activación remota de un artefacto, el cual fue colocado en una camioneta estacionada frente a a la base de policía comunitaria.
A raíz de los hechos, el funcionario estatal señaló que la Fiscalía ya identificó los rostros de al menos tres personas que habrían operado el dispositivo a larga distancia el pasado 6 de diciembre.
Además, explicó que las líneas de investigación apuntan a la posible participación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), debido a la disputa territorial que mantiene ese grupo criminal en la región costera del estado.
“Ya tenemos ubicados los rostros de quienes pudieron haber accionado mediante un dispositivo a larga distancia, la posible dinámica de este hecho lamentable que se tuvo. [...] Por la fricción que hay en la zona, es evidente que pudo ser un grupo de Jalisco contra la policía de la comunidad de Coahuayana”, destacó.
