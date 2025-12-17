Tomás Calvillo Unna

El don de la vida

"No tiene reglas, vence toda fugacidad. Su tiempo y sabiduría pertenecen al corazón. No reclama, no exige, no enseña".

Tomás Calvillo Unna

17/12/2025 - 12:04 am

“El más allá del corazón” Pintura: Tomás Calvillo Unna

La vida es un don
la huella digital de nuestra presencia;
su paradoja
que nos impide apropiarnos
de su invisibilidad.
El perfecto equilibrio
de la respiración
en los ángulos del ser;
huellas de un destino.

El amor
que se convierte en oración
es el poder mismo del universo.

La oración del amor que abraza,
trasciende la psique,
comprende sus extraños juegos
y no se enreda, cumple su tarea
resucita.

No tiene reglas, vence toda fugacidad.
Su tiempo y sabiduría pertenecen al corazón.
No reclama, no exige, no enseña.

Quien lo escucha y palpita
se ríe y reconoce su verdad.
Nos hace mirar más allá;
es la primera y última palabra.
La brevedad consubstancial
la llave del entendimiento
la libertad latente que se manifiesta.

El dorado atardecer de las hojas,
su fino tintineo,
la celebración sin más
de estar vivos,
y saber la permanente inquietud
de nuestra fugacidad.

Rendija

Hay que dejar de ver desde las trincheras ideológicas.

Entender el Mapa Mundi del siglo XXI y recordar a los millones de ciudadanos de un país llamado México. La complejidad mundial obliga a cohesionar y buscar día y noche edificar la paz interior, con la suma de todos los actores sociales más allá de sus diferencias. A qué están dispuestos políticos, empresarios, militares, policías, artistas, ciudadanía, cada uno, cada quien, para terminar con las simbiosis de la política y el crimen, que nos impide que la Nación retorne a ser la Casa de todos; y orgullosos de ella, podamos así defenderla cuando una amenaza se presente, sin dudar del valor de hacerlo.

Cuba, probablemente quede como la última trinchera de la guerra fría, cuyo destino está vinculado a Trump, Putin y Ucrania. Esperemos el retorno del Secretario de Relaciones Exteriores para reconstruir la política exterior de nuestro país, cuya máxima hoy podría ser: la mejor política interior es la mejor política exterior.

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

