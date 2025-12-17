El don de la vida

La vida es un don

la huella digital de nuestra presencia;

su paradoja

que nos impide apropiarnos

de su invisibilidad.

El perfecto equilibrio

de la respiración

en los ángulos del ser;

huellas de un destino.

El amor

que se convierte en oración

es el poder mismo del universo.

La oración del amor que abraza,

trasciende la psique,

comprende sus extraños juegos

y no se enreda, cumple su tarea

resucita.

No tiene reglas, vence toda fugacidad.

Su tiempo y sabiduría pertenecen al corazón.

No reclama, no exige, no enseña.

Quien lo escucha y palpita

se ríe y reconoce su verdad.

Nos hace mirar más allá;

es la primera y última palabra.

La brevedad consubstancial

la llave del entendimiento

la libertad latente que se manifiesta.

El dorado atardecer de las hojas,

su fino tintineo,

la celebración sin más

de estar vivos,

y saber la permanente inquietud

de nuestra fugacidad.

Rendija

Hay que dejar de ver desde las trincheras ideológicas.

Entender el Mapa Mundi del siglo XXI y recordar a los millones de ciudadanos de un país llamado México. La complejidad mundial obliga a cohesionar y buscar día y noche edificar la paz interior, con la suma de todos los actores sociales más allá de sus diferencias. A qué están dispuestos políticos, empresarios, militares, policías, artistas, ciudadanía, cada uno, cada quien, para terminar con las simbiosis de la política y el crimen, que nos impide que la Nación retorne a ser la Casa de todos; y orgullosos de ella, podamos así defenderla cuando una amenaza se presente, sin dudar del valor de hacerlo.

Cuba, probablemente quede como la última trinchera de la guerra fría, cuyo destino está vinculado a Trump, Putin y Ucrania. Esperemos el retorno del Secretario de Relaciones Exteriores para reconstruir la política exterior de nuestro país, cuya máxima hoy podría ser: la mejor política interior es la mejor política exterior.