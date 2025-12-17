La SRE asegura que cumplir el Tratado de Aguas con EU no afectará el abasto en México

17/12/2025 - 3:07 am

La SRE aseguró que el Tratado de Aguas no afectará el abasto en México.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México reiteró el martes que el Tratado de Aguas con Estados Unidos (EU) se da en estricto apego al acuerdo firmado por ambos países en 1944, por lo que su aplicación "no afectará el abasto de agua para consumo humano y agricultura de nuestro país".

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) explicó que la administración de Claudia Sheinbaum lleva a cabo acciones de mejora para la gestión del agua en beneficio de la población fronteriza, mediante el programa de tecnificación, por el cual se realizan proyectos para la conservación y optimización del agua y mejoramiento en los Distritos 025 y 026 en Tamaulipas y 05 y 009 en Chihuahua ubicados en la Cuenca mexicana del Río Bravo.

Dichas acciones tienen el objetivo de garantizar en todo momento las actividades productivas en la región en beneficio de los agricultores en México y, principalmente, el suministro de agua para la población de los estados fronterizos.

En cuanto al cumplimiento al Tratado de Aguas de 1944, el Gobierno de México señaló que el Artículo 4 del acuerdo establece un volumen de agua anual para Estados Unidos de seis afluentes mexicanos, sin embargo, este volumen puede no ser entregado cada año, debido a sequía extraordinaria, por lo que este artículo establece que esta entrega sea en ciclos de cinco años. Asimismo, estipula que en casos de sequía extraordinaria, los faltantes existentes al final de un ciclo se pueden reponer en un ciclo siguiente.

En este sentido, se explicó que en el ciclo anterior (2020-2025), se presentaron condiciones de sequía históricas en la cuenca del Río Bravo que no hicieron posible que México entregara su cuota completa, lo cual lo permite el Tratado. Para atender este faltante México dispone de un ciclo de cinco años más que finalizaría en octubre de 2030.

Las autoridades federales también recordaron que, el pasado 12 de diciembre, ambos países llegaron a un acuerdo para liberar un volumen de 249 Mm3 de agua con la que México ya cuenta, lo que fue posible gracias a las precipitaciones en la pasada temporada de lluvias, con base a nuestras capacidades de infraestructura y siempre garantizando el abasto de agua de la población y las actividades agrícolas, no más de lo que estipula el Tratado.

Dado lo anterior, se puntualizó que México continuará dialogando e interactuando con Estados Unidos a distintos niveles de gobierno para asegurar una gestión del agua justa para ambos pueblos.

Actualmente se está elaborando un plan de entregas de agua para el presente ciclo que será definido de forma conjunta al 31 de enero de 2026.

