VIDEO ¬ La estatua monumental de "El Colotero" colapsa en Álamo Temapache, Veracruz

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 4:10 am

"El Colotero" ya había requerido mantenimiento en 2022.

"El Colotero" ya había requerido mantenimiento en 2022 debido al desgaste y afectaciones presentadas por las vibraciones del constante paso de vehículos en sus alrededores.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Un video captó el martes el momento en que se derrumbó la estatua monumental conocida como "El Colotero", cuya instalación se encontraba en la entrada del municipio de Álamo de Temapache, al norte de Veracruz.

En redes sociales circularon imágenes, captadas por una cámara de seguridad, del momento exacto en el que colapsó la escultura, lo cual ocurrió mientras algunos vehículos circulaban de forma paralela, pero no se registraron personas lesionadas por este hecho.

La Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, explicó que la caída de la estructura fue ocasionada por las afectaciones que sufrió a causa de las inundaciones que se generaron por las tormentas Raymond y Priscilla, las cuales dejaron estragos en 38 municipios de dicho estado, entre ellos Álamo y Poza Rica, donde más de cinco mil viviendas resultaron dañadas.

“Debido a las pasadas lluvias torrenciales, el monumento quedó fracturado y hoy lamentablemente colapsó”, señaló la mandataria.

La mandataria también comunicó que se contempla levantar una réplica de "El Colotero" con el mismo diseño del escultor Miguel Vargas Martínez, ya que dicha obra es considerada como un emblema del municipio de Álamo, Veracruz, su vez conocido como "la capital de la naranja".

La obra fue construida con acero y hormigón y retrata la figura de un hombre sin camisa y con el pantalón arremangado, cargando en la espalda un recipiente llamado "colote" utilizado para la recolección de naranjas.

El monumento, elaborado en el año 2004, contaba con una altura de 15 metros y una longitud de 30 metros, y hacia alusión a la identidad de las personas del municipio de Álamo que se caracteriza por la producción de cítricos.

La elaboración de "El Colotero" fue llevada a cabo por el artista Miguel Vargas Martínez. Sin embargo, la obra requirió de mantenimiento en el año 2022 debido al desgaste y afectaciones presentadas por las vibraciones del constante paso de vehículos en sus alrededores.

