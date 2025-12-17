Noroña presume tarjeta del Bienestar para adultos mayores y desata críticas en redes

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 5:14 am

Gerardo Fernández Noroña presumió su tarjeta del Bienestar.

Gerardo Fernández Noroña cruzó declaraciones con Alessandra Rojo de la Vega, luego de presumir su tarjeta del Bienestar en redes sociales.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- El Senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió a ser objeto de críticas el martes debido una publicación en sus redes sociales en la que presumió que ya cuenta con su tarjeta del Bienestar, con la cual podrá recibir una pensión para adultos mayores consistente en seis mil 200 pesos cada bimestre.

 "Feliz Feliciano, ya me llegó mi tarjeta del bienestar", escribió el legislador en su cuenta de Facebook.

La publicación de Fernández Noroña fue replicada en la cuenta de X de la Alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, quien trajo a cuenta la compra de una casa por parte del Senador en el municipio de Tepoztlán, Morelos, valuada en cerca de 12 millones de pesos.

"Oiga, Gerardo Fernández Noroña, ¿con este apoyo del bienestar, le alcanzo para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?", escribió la funcionaria en redes sociales.

"Señora Alcaldesa, le deseo que alcance mi edad, para que reciba su pensión; para entonces, usted seguirá siendo oposición y a pesar de lo mucho que haya robado, se le enviará su pensión a la cárcel, por que es un derecho", respondió por su parte Fernández Noroña.

La publicación generó comentarios divididos hacia el Senador de Morena. Mientras que algunos defendieron el derecho de Fernández Noroña a recibir su pensión del Bienestar, otros se sumaron a lo dicho por la Alcaldesa de Cuauhtémoc. "En todo su derecho", argumentó una de las usuarias de redes sociales. "¿Pero te alcanzó para comprar la casa o no?", insistió otra persona.

Cabe recordar que el propio Fernández Noroña rechazó tener la obligación de sumarse a la política de austeridad republicana impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la cual también ha sido defendida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Yo no tengo ninguna obligación de ser austero y como ya lo he dicho claramente, si mis ingresos como servidor público no dan para los bienes que poseo, que me denuncien por enriquecimiento ilegal”, dijo en septiembre de 2025 durante un encuentro con estudiantes de la “Escuela de Formación por La Paz y la Democracia. Estudiantes del 68’”.

En este sentido, consideró como un actitud “clasista y racista” el pretender que sólo deba vivir en una vecindad del Centro Histórico donde habita desde años atrás.

