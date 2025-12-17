La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Europa Press

17/12/2025 - 6:02 am

¿Por qué la Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador?

La Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, según una investigación de la Universidad Estatal de Montclair (Estados Unidos).

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS).- Crecen conectados a redes sociales, con información constante sobre conflictos, desastres y cambios acelerados en la sociedad. Para muchos jóvenes de la Generación Z, nacida entre 1997 y 2012, el mundo se siente cada vez más incierto y amenazante, y la sensación de peligro parece rodearlos a cada paso.

La Generación Z percibe el mundo como un lugar aterrador, según una nueva investigación de la Universidad Estatal de Montclair (Estados Unidos) presentada en la Conferencia de la Sociedad para el Análisis de Riesgos de 2025, celebrada en Washington (Estados Unidos).

Factores que alimentan el miedo de la Generación Z

En esta investigación en curso que comenzó en otoño de 2022, Gabriel Rubin, profesor de estudios de justicia en la Universidad Estatal de Montclair, ha realizado 104 entrevistas extensas con jóvenes de la generación Z en el noreste de Estados Unidos sobre sus opiniones sobre política, riesgo y protestas, ampliando así sus hallazgos iniciales del estudio "Percepciones de riesgo de la generación Z: Crisis, riesgo y esperanza".

La mayoría de los entrevistados coincidió con la afirmación "La generación Z percibe el mundo como un lugar aterrador" y la mayoría también percibe el mundo como aterrador.

Basándose en su investigación anterior, Rubin ha documentado un cambio preocupante en la perspectiva de la Generación Z. Entrevistas anteriores, con un tono más positivo, identificaron los tiroteos masivos y las redes sociales como importantes preocupaciones de salud mental. Sin embargo, a medida que Rubin ha continuado su investigación, el mensaje ha cambiado drásticamente: la Generación Z se ha vuelto más negativa, cínica y asustada, con crecientes temores a la pérdida de sus derechos, la delincuencia, la discriminación y los tiroteos escolares.

Impacto en la salud mental y el bienestar de los jóvenes

La investigación revela tres hallazgos interconectados sobre cómo la Generación Z percibe el riesgo. En primer lugar, percibe el mundo como un lugar aterrador debido a factores como sus experiencias durante el confinamiento por la COVID-19 y el miedo a los tiroteos.

En segundo lugar, la Generación Z es cada vez más escéptica sobre su capacidad para cambiar el mundo, lo cual está vinculado a sus opiniones políticas y experiencias con las protestas. Este cinismo es fundamental para su análisis de riesgos: el mundo parece más arriesgado cuando se siente poco control sobre los resultados.

En tercer lugar, la Generación Z tiende a una visión negativa del futuro, con muchos sentimientos de estrés o depresión por preocupaciones existenciales como el cambio climático, para el cual no existen soluciones fáciles.

La investigación también revela que la Generación Z percibe el riesgo como blanco o negro (considerando las situaciones como seguras o peligrosas), en lugar de comprender que los riesgos existen en un espectro y que pueden evaluarse y gestionarse. Esto contribuye a una visión del mundo en la que, como lo describe Rubin, los jóvenes "perciben el riesgo dondequiera que miren".

Los mayores riesgos identificados por la Generación Z en Estados Unidos fueron: tiroteos escolares y armas; el panorama de las redes sociales y las empresas de redes sociales que tienen demasiada información; discriminación y derechos de inmigración; división política (especialmente vinculada al liderazgo presidencial); problemas de salud mental; percepción de seguridad y tasas de delincuencia; las preocupaciones económicas también influyen en el cinismo de la Generación Z.

La investigación revela impactos particularmente agudos en las mujeres jóvenes, ya que casi todas las mujeres encuestadas consideran que sus derechos, especialmente las protecciones reproductivas, están amenazados y en retroceso. Estudios previos han demostrado que esta disparidad en la evaluación de riesgos ha llevado a muchos jóvenes, especialmente niñas y mujeres, a sentirse ansiosos, deprimidos e incluso suicidas.

"Me sorprende mucho el creciente cinismo", expone Rubin. "Cuando comencé esta investigación en 2022, las entrevistas eran optimistas; sin embargo, con el paso del tiempo, las opiniones de la Generación Z están cambiando y existe la sensación general de que lograr el cambio es difícil".

A pesar de que las investigaciones demuestran que los últimos tres años han sido uno de los más seguros de la historia, la Generación Z experimenta una disparidad significativa en la evaluación de riesgos.

La investigación sugiere que la sensación de seguridad es una percepción interna del riesgo, no necesariamente un reflejo de amenazas externas. Organizaciones como departamentos de policía, universidades y empresas deben considerar cómo pueden ayudar a los jóvenes a sentirse más seguros y empoderados para generar cambios en un mundo incierto.

Lo dice el reportero

¿Por qué la Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador?

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

