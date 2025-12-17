“No a la intervención. Que la ONU asuma su rol en la crisis EU-Venezuela”: Sheinbaum

La mandataria federal reafirmó que la postura de México obedece a convicción y mandato constitucional, más allá de las opiniones sobre el Gobierno de Maduro.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró este miércoles su rechazo a cualquier forma de intervención en la crisis entre Estados Unidos (EU) y Venezuela, y sostuvo que la salida debe construirse mediante el diálogo y la paz, con un papel activo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que llamó a evitar que el conflicto escale.