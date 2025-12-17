Las autoridades detienen a 3 presuntos extorsionadores de limoneros en Apatzingán

Un operativo federal en Apatzingán permitió la detención de tres presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al cobro de piso a limoneros.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades federales detuvieron este miércoles a tres personas presuntamente vinculadas con actividades de extorsión contra productores de limón, mejor conocidos como "limoneros", en el municipio de Apatzingán, Michoacán, esto como parte de un operativo de seguridad en la entidad.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los detenidos pertenecerían a una célula delictiva relacionada con cobros ilegales, y con el uso de drones y artefactos explosivos en la región.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la acción se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, mediante labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.

Las investigaciones permitieron identificar a la localidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán, como una de las zonas donde operaba el grupo delictivo, dedicado a generar violencia y presionar a productores citrícolas de la entidad.

Con la información obtenida, los elementos de seguridad desplegaron dispositivos de vigilancia en la zona y ubicaron a los tres hombres durante recorridos preventivos, por lo que procedieron a marcarles el alto.

Durante una inspección de seguridad, las autoridades aseguraron cinco teléfonos celulares, dos controles para dron, dos radios de comunicación, cartuchos útiles, piezas de armas de fuego y diversos objetos de procedencia ilícita.

También fueron localizadas una réplica de arma de fuego, un arma de fabricación artesanal y tres bolsas con presunta droga, las cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes.

Los detenidos, de 30, 32 y 35 años de edad, recibieron la notificación del motivo de su detención y la lectura de sus derechos conforme a la Ley.

Posteriormente, junto con lo decomisado, los tres hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP), instancia que determinará su situación jurídica conforme a las investigaciones en curso.