Sheinbaum promete cumplir a cabalidad medidas ordenadas por CIDH sobre caso Ernestina

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 10:26 am

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Estado mexicano acatará las medidas ordenadas por la Corte Interamericana a raíz del caso Ernestina Ascencio, y que atenderá la reparación y las garantías.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que el Estado mexicano cumplirá las medidas reparatorias ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Ernestina Ascencio Rosario, ocurrido en febrero de 2007.

Desde Palacio Nacional, la mandataria federal informó que la resolución internacional determinó la responsabilidad del Estado por violaciones a derechos humanos relacionadas con la agresión sexual, tortura y muerte de la mujer indígena nahua de 73 años, en la sierra de Zongolica, Veracruz.

"Vienen muy específicas las acciones que tiene que desarrollar el Estado mexicano y las vamos a cumplir. Hoy me pasaron la nota de exactamente cuáles son las acciones que se deben cumplir. Vamos a pedirle a Rosa Icela Rodríguez y a Arturo Medina que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones que vienen determinadas ahí y que tiene que cumplir el Estado mexicano. Es el periodo de [Felipe] Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación. Y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir tal cual se está planteando", destacó.

La Presidenta señaló que la sentencia establece acciones específicas que deben ser ejecutadas por las instituciones del Estado mexicano y precisó que dichas disposiciones serán atendidas conforme a lo establecido.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

