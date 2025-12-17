Hasta ahora no hay vínculo entre Tonatiuh Márquez y huachicol fiscal, afirma Claudia

La Presidenta afirmó que, hasta el momento, no existe ningún indicio que relacione al exdirector de Investigación Aduanera con la red de contrabando de combustibles.

- Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que, hasta el momento, no existe ningún vínculo entre Alex Tonatiuh Márquez Hernández, exdirector general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y la red de huachicol fiscal.

“No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue”, afirmó la mandataria desde Palacio Nacional.

"Ya no trabaja en Aduanas": CSP confirma salida de Tonatiuh Márquez

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó ayer que Márquez Hernández ya no se desempeñaba como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), luego de que se hiciera pública la cancelación de su visa para ingresar a Estados Unidos (EU).

“No tenemos conocimiento de ninguna de las dos cosas. Lo que sí es que ya no trabaja en Aduanas”, respondió la Presidenta Sheinbaum al ser interrogada sobre una posible investigación en su contra o sobre las razones del retiro del documento migratorio.