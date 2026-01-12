Revertir la Reforma Judicial, como dice Piña, “son sueños soñados”: Ministro Aguilar

El Ministro presidente de la Suprema Corte indicó que el pueblo de México difícilmente va a querer regresar a "la justicia acartonada, la justicia de cuatro paredes".

Ciudad de México, 11 de enero (SinEmbargo).- Hugo Aguilar Ortiz, Ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), consideró que es difícil que el pueblo de México quiera revertir la Reforma Judicial y regresar al modelo que antes tenía el máximo tribunal del país, en el que se impartía una justicia de "puerta cerradas", acartonada y que no miraba ni siquiera la realidad que había a la salida de la sede de la SCJN.

“No dudo que haya gente que apueste a que la justicia prácticamente se vaya a un modelo matemático, un modelo de ciencias exactas y que la sensibilidad, el trato con la gente, lo desdeñe, pero yo creo que este es un ejercicio ya superado, como decimos en el ámbito de los pueblos indígenas, son sueños soñados, eso ya ocurrió y difícilmente va a volver", dijo el Ministro presidente en entrevista para el programa "Los Periodistas", que se transmite en Canal 11.

“Yo creo que el pueblo de México difícilmente va a querer regresar a la justicia acartonada, la justicia de cuatro paredes, de puerta cerradas, de cero empatía con la ciudadanía, de no querer mirar siquiera la realidad que está aquí saliendo a la puerta principal de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”, añadió Aguilar Ortiz.

"La gente respalda la Reforma"

En este sentido, aseguró que tiene testimonios de mucha gente que le ha expresado el cambio positivo que tuvo la Corte tras la aprobación de la Reforma Judicial, los cuales señalan que ahora la SCJN es más cercana a la gente, por lo que en el 2027, será una oportunidad para que la gente consolide este nuevo modelo que se está construyendo. “Yo tengo testimonios de autoridades que me visitan, de gente que me manda mensajes, que sienten el cambio de la corte”, dijo el Ministro presidente de la SCJN.

"Nosotros en los siguientes años, vamos a consolidar esta visión, el 2027 será otro ejercicio de gran importancia, en gran medida vamos a ver cómo la ciudadanía reacciona frente a este ejercicio que tenemos, pienso que es lo mejor que le pudo haber pasado al país, lo digo porque fui testigo directo de las injusticias en comunidades y hoy la gente como yo, que tenía esas condiciones, hoy puede venir acá a platicar sus necesidades, sus aspiraciones y sus sueños, y juntos construir un modelo distinto”, agregó .

"Estamos en una corte viva activa, muy comprometida con hacer justicia real, con hacer justicia a la gente de a pie”, reiteró Aguilar Ortiz, quien recordó las dificultades que hace algunos años enfrentó al llegar a la Corte y cómo siempre contempló formas de cambiar la situación. “Yo pasé por acá en donde estamos, entré por esa puerta muchas ocasiones a esta Suprema Corte, entregué documentos aquí en nuestra Oficialía de partes, busqué audiencia con los ministros, busqué conversar con los secretarios y era difícil, muy difícil", dijo.

“Todo el que viene a la Corte, ya sea que traiga un problema específico personal o que venga como abogado, como asesor, que es la forma en que yo llegué por primera vez a este edificio. Todos traemos sueños, todos percibimos el trato, el diseño institucional, el procedimiento que se sigue y soñamos en cómo puede mejorar el sistema y esa fue mi situación durante mucho tiempo, tanto a título individual como de manera colectiva", comentó.

"No perderemos el piso en la Corte"

“Con los abogados, con los que nos agrupamos acompañando comunidades indígenas, campesinos, mujeres, pensábamos cómo mejorar la justicia y un toque fundamental es el toque humano, que el servidor, desde el guardia, quien recibe los documentos, hasta el Ministro no pierda el enfoque y el sentido humano, son procedimientos, son leyes, son decisiones, pero sigue siendo humano”, añadió.

Por ello, enfatizó que la nueva Reforma Judicial cambió ese modelo alejado a la ciudadanía por uno de puertas abiertas, en el que los ministros son cercanos a la realidad que viven los ciudadanos de a pie, a los que convocó para que les ayuden a construir un mejor sistema de impartición de justicia.

“Entonces, la Reforma Judicial ha generado que estemos ahora al frente de la Corte ciudadanos comunes, ciudadanos que no perdemos el piso, que sabemos nuestras limitaciones humanas, intelectuales y que sabemos el reto que tiene el país para construir una sociedad más justa y hemos hecho una convocatoria abierta a la ciudadanía a que nos ayude a construir día por día, en todos los espacios", dijo Aguilar Ortiz.

“Evidentemente, tenemos la capacidad, los conocimientos y la experiencia del trabajo cotidiano con el aparato de Justicia para transformar la institución, pero, lo he señalado, no lo es todo, para construir una sociedad justa requerimos ir más allá de los expedientes, ir más allá del edificio, ir a todos los rincones y eso del pueblo de México tenga la plena certeza, ahora lo encabeza alguien que viene de abajo, de una comunidad mixteca del estado de Oaxaca, convencido que podemos lograr un nuevo escenario para la justicia en México”, concluyó.