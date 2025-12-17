La Presidenta no ve razón para que campesinos hagan bloqueos carreteros en fin de año

La Presidenta Sheinbaum aseguró que los campesinos no tienen razones para realizar bloqueos carreteros en Navidad ni Fin de año, como amagaron algunas organizaciones, ya que, dijo, se les atiende y se negocia con ellos.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este miércoles que no hay ninguna razón para que organizaciones de campesinos realicen bloqueos carreteros este fin de año, ni en Navidad ni en Año Nuevo, a pesar de los amagues recientes, pues, dijo, se les atiende y se negocia con ellos constante y abiertamente.

"Por supuesto que no hay razón, ninguna, para que pudieran tomar alguna vía de comunicación", dijo Sheinbaum esta mañana en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

"Así como que campesinos, campesinos… Son algunas organizaciones, se van a reunir hoy en Gobernación, hay una mesa de diálogo abierta siempre. Se apoya al campo hasta donde se pueda, donde se pueda, con todo lo necesario que esté en nuestras manos", añadió.

Además, la Presidenta señaló que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y Alimentación para el Bienestar "han trabajado de manera muy intensa para poder apoyar en la situación actual donde el precio de los granos es bajo". "A muchos ya se abrieron las ventanillas para que puedan recibir los apoyos adicionales que se van a dar en distintos estados de la República: maíz, trigo y algunas otras semillas", subrayó.

"Pero ya es muy poca gente que está planteando esto, a la mayoría se les ha atendido. Y hay algunos temas que no es sencillo cumplir, no solamente por un asunto presupuestal, son cuestiones incluso normativas, pero se está dialogando", indicó Sheinbaum.