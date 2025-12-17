EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

Las autoridades estadounidenses acusaron al grupo criminal de financiarse principalmente con robo de combustible y petróleo en Guanajuato.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos (EU) sancionó este miércoles al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) y a su líder José Antonio Yépez Ortiz, alias "El Marro", tras acusarlos de financiarse principalmente mediante el robo de combustible y petróleo en Guanajuato, una actividad que, según el Departamento del Tesoro, sostiene un mercado ilegal transfronterizo y contribuye a la violencia en México.

De acuerdo con el comunicado, "El Marro" continúa teniendo injerencia en las operaciones del cártel pese a encontrarse en prisión desde 2020, ya que, según las autoridades estadounidenses, sigue enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de abogados y familiares.

“El Presidente [Donald] Trump prometió la eliminación total de los cárteles para proteger al pueblo estadounidense”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. “Bajo mi dirección, el Tesoro está cortando agresivamente a estos criminales del sistema financiero de EU. No importa dónde o cómo los cárteles hagan y laven dinero, los encontraremos y los detendremos".

La sanción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que señaló que el Cártel de Santa Rosa de Lima obtiene la mayor parte de sus ingresos del robo de hidrocarburos a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante tomas clandestinas, corrupción de empleados, robo de pipas y contrabando de petróleo crudo.