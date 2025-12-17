Esthela Damián Peralta es nombrada como la nueva Consejera Jurídica de la Presidencia

La Presidencia de la República anunció a Esthela Damián Peralta como nueva Consejera jurídica, tras la salida de Ernestina Godoy de dicho cargo federal.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Esthela Damián Peralta como Consejera jurídica de la Presidencia de la República, luego de la salida de Ernestina Godoy, quien asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR).