Jacobo Reyes, socio de dueño de Miss Universo, es vinculado a proceso; quedará preso

Jacobo Reyes fue vinculado a proceso por tráfico ilegal de armamento y de hidrocarburos, delitos asociados a estructuras de la delincuencia organizada.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- Un Juez vinculó a proceso a Jacobo Reyes León, alias “El Yaicob”, identificado como presunto socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, y señalado como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de armas, drogas y huachicol desde Guatemala.

Durante la audiencia inicial celebrada este miércoles, el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, aportó los datos de prueba necesarios para obtener dicho fallo judicial. A Reyes León también se le dictó prisión preventiva, por lo que permanece en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, ubicado en el Estado de México.

La FEMDO presentó elementos probatorios que vinculan al detenido con actividades de tráfico ilegal tanto de armamento como de hidrocarburos, delitos asociados a estructuras de delincuencia organizada que operan en territorio nacional.

Fue el lunes cuando la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jacobo Reyes León. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), fue capturado en la colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CdMx), alrededor de las 22:30 horas, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades federales identificaron a “El Yaicob” como uno de los principales operadores de una red delictiva presuntamente dedicada al contrabando de combustible, tráfico de armas y otras actividades ilícitas con operaciones que se extendían desde Centroamérica hacia territorio mexicano.

Según las investigaciones, Reyes León habría operado como intermediario dentro de la estructura criminal en la que también es señalado Rocha Cantú, facilitando contactos y el presunto intercambio de información con funcionarios públicos.

Las indagatorias indican que el combustible ilegal ingresaba desde Guatemala, principalmente por el río Usumacinta, y se distribuía en estados como Chiapas, Tabasco y Querétaro.

Antes de estos señalamientos, Reyes León se desempeñó como promotor musical, capacitador policial y, en 2021, fue candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la Alcaldía de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México (Edomex).

UIF congela cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú

A inicios de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú tras incluirlo en la Lista de Personas Bloqueadas, medida que se aplica cuando existen indicios de lavado de dinero.

De acuerdo con los reportes, Rocha Cantú es investigado por delincuencia organizada y se acogió a un criterio de oportunidad con la FGR, con lo que pasó a ser testigo colaborador protegido a cambio de aportar información sobre la red criminal y sus presuntos cómplices.

Las investigaciones refieren que la organización habría importado combustible ilegal desde Guatemala y EU, utilizando rutas fluviales como los ríos Usumacinta y Suchiate, para su posterior distribución en entidades del sureste y centro del país.

En conversaciones intervenidas por las autoridades y citadas por la prensa se mencionan los nombres de Rocha Cantú, Jacobo Reyes León y otros presuntos operadores, así como pagos a grupos criminales y a servidores públicos para garantizar el traslado del combustible. La FGR ha confirmado que mantiene abiertas investigaciones contra al menos 13 personas relacionadas con este caso, entre ellas exfuncionarios y servidores públicos, mientras continúan las diligencias judiciales.