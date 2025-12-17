La FGR atrapa a Jacobo Reyes, socio del dueño de Miss Universo; lo acusa de huachicol

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 2:08 pm

Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, socio de Rocha Cantú, es detenido.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Guatemala quita a Rocha Cantú título de Cónsul Honorario; no tiene inmunidad, aclara

Pemex dice que no se mete en Miss Universo ni tiene contrato actual con su presidente

La FGR confirma que dueño de Miss Universo es testigo protegido; investiga a 12 más

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue capturado la noche del lunes y trasladado a un penal federal.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jacobo Reyes León, alias “El Yaicob”, identificado como presunto socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, y señalado como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de armas, drogas y huachicol desde Guatemala.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Reyes León fue capturado la noche del lunes en la colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CdMx), alrededor de las 22:30 horas, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades federales identificaron a “El Yaicob” como uno de los principales operadores de una red delictiva presuntamente dedicada al contrabando de combustible, tráfico de armas y otras actividades ilícitas con operaciones que se extendían desde Centroamérica hacia territorio mexicano.

Según las investigaciones, Jacobo Reyes León habría operado como intermediario dentro de la red criminal en la que también es señalado Raúl Rocha Cantú, facilitando contactos y el presunto intercambio de información con funcionarios públicos.

A inicios de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias relacionadas con Rocha Cantú, tras detectar posibles operaciones ligadas al tráfico de drogas, armas y huachicol.

Las indagatorias indican que el combustible ilegal ingresaba desde Guatemala, principalmente por el río Usumacinta, y se distribuía en estados como Chiapas, Tabasco y Querétaro.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Duarte en Almoloya: la corrupción no ha de ser pieza utilitaria

"El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

+ Sección

Galileo

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

¿Por qué la Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador?

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGR detuvo a María Vanessa "N", quien fuera asesora de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
1

La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
2

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
3

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

Trump
4

La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece

Assange, fundador de WikiLeaks, alega que el Nobel de la Paz para María Corina Machado constituye "apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra".
5

Assange acusa que la Fundación Nobel impulsa “crímenes de guerra” vía Corina Machado

6

ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

La Presidencia de la República anunció a Esthela Damián Peralta como la nueva Consejera Jurídica tras la salida de Ernestina Godoy Ramos de dicho cargo.
7

Esthela Damián Peralta es nombrada como la nueva Consejera Jurídica de la Presidencia

México-China
8

México toma distancia de China

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que Alex Tonatiuh Márquez ya no dirige la Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
9

"Ya no trabaja en Aduanas": Sheinbaum confirma la salida de Alex Tonatiuh Márquez

Donald Trump
10

Trump ordena el bloqueo militar total de Venezuela y advierte: el petróleo es nuestro

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
11

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima por huachicol.
12

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

Amparo Casar: Persecución o fraude
13

Amparo Casar: Persecución o fraude

Sentencian a exalcaldesa
14

Exalcaldesa de Amanalco, Edomex, recibe 70 años de prisión por homicidio de síndico

Las autoridades federales detuvieron a tres personas presuntamente vinculadas con actividades de extorsión contra productores de limón en Apatzingán, Michoacán.
15

Las autoridades detienen a 3 presuntos extorsionadores de limoneros en Apatzingán

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Jacobo Reyes León, “El Yaicob”, socio de Rocha Cantú, es detenido.
1

La FGR atrapa a Jacobo Reyes, socio del dueño de Miss Universo; lo acusa de huachicol

Las autoridades federales detuvieron a tres personas presuntamente vinculadas con actividades de extorsión contra productores de limón en Apatzingán, Michoacán.
2

Las autoridades detienen a 3 presuntos extorsionadores de limoneros en Apatzingán

La FGR detuvo a María Vanessa "N", quien fuera asesora de Genaro García Luna, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.
3

La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

La Presidencia de la República anunció a Esthela Damián Peralta como la nueva Consejera Jurídica tras la salida de Ernestina Godoy Ramos de dicho cargo.
4

Esthela Damián Peralta es nombrada como la nueva Consejera Jurídica de la Presidencia

EU sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima por huachicol.
5

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

Assange, fundador de WikiLeaks, alega que el Nobel de la Paz para María Corina Machado constituye "apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra".
6

Assange acusa que la Fundación Nobel impulsa “crímenes de guerra” vía Corina Machado

La Presidenta Sheinbaum aseguró que los agricultores no tienen motivos para realizar bloqueos carreteros, pues ya se les atiende.
7

La Presidenta no ve razón para que campesinos hagan bloqueos carreteros en fin de año

Trump
8

La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay vínculo entre Alex Tonatiuh Márquez, de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), y huachicol fiscal.
9

Hasta ahora no hay vínculo entre Tonatiuh Márquez y huachicol fiscal, afirma Claudia

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el Estado mexicano cumplirá las medidas reparatorias ordenadas por la CIDH en el caso de Ernestina Ascencio.
10

Sheinbaum promete cumplir a cabalidad medidas ordenadas por CIDH sobre caso Ernestina

Un ataque armado se reportó la madrugada del martes en Yecapixtla, Morelos, contra el domicilio del Presidente Municipal, Heladio Rafael Sánchez Zavala.
11

El domicilio del Alcalde de Yecapixtla sufre un ataque armado; no se reportan heridos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) afirmó que México está dispuesto a ofrecer mediación en la crisis que hay entre Estados Unidos (EU) y Venezuela.
12

México ofrece mediar en el conflicto EU-Venezuela. “Que la ONU asuma su papel”: CSP