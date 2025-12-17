La FGR atrapa a Jacobo Reyes, socio del dueño de Miss Universo; lo acusa de huachicol

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, fue capturado la noche del lunes y trasladado a un penal federal.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jacobo Reyes León, alias “El Yaicob”, identificado como presunto socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, y señalado como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de armas, drogas y huachicol desde Guatemala.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Reyes León fue capturado la noche del lunes en la colonia Guerrero, en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CdMx), alrededor de las 22:30 horas, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades federales identificaron a “El Yaicob” como uno de los principales operadores de una red delictiva presuntamente dedicada al contrabando de combustible, tráfico de armas y otras actividades ilícitas con operaciones que se extendían desde Centroamérica hacia territorio mexicano.

Según las investigaciones, Jacobo Reyes León habría operado como intermediario dentro de la red criminal en la que también es señalado Raúl Rocha Cantú, facilitando contactos y el presunto intercambio de información con funcionarios públicos.

A inicios de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias relacionadas con Rocha Cantú, tras detectar posibles operaciones ligadas al tráfico de drogas, armas y huachicol.

Las indagatorias indican que el combustible ilegal ingresaba desde Guatemala, principalmente por el río Usumacinta, y se distribuía en estados como Chiapas, Tabasco y Querétaro.