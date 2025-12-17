La CFE iniciará en 2026 la construcción de proyectos para generar 6 mil megawatts

La CFE arrancará el próximo año con varios proyectos para generar seis mil MW con centrales térmicas y renovables, con lo que el Estado mantendrá el 54 por ciento de la generación de energía eléctrica nacional.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará en 2026 la construcción de proyectos para incorporar seis mil megawatts (MW) de nueva capacidad de generación de energía eléctrica al sistema nacional.

De acuerdo con la mandataria mexicana, la estrategia contempla cuatro centrales de ciclo combinado, tres centrales fotovoltaicas y otros proyectos de energías limpias, además de esquemas de inversión privada, a fin de mantener al Estado como generador del 54 por ciento de la electricidad del país.

"Lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas, unas de gas, una de diésel y otras solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la convención marco de cambio climático. Eso lo hace CFE", destacó.

Asimismo, la Jefa del Ejecutivo señaló que, con este modelo, el Estado conservará la mayoría de la generación de energía eléctrica nacional, mientras que el 46 por ciento corresponderá a proyectos desarrollados por inversionistas privados bajo reglas definidas.

La Presidenta recordó que gracias a los cambios legales realizados en décadas anteriores, se permitió una mayor participación privada y se redujo la capacidad de generación de la CFE, situación que comenzó a revertirse con inversiones públicas en los últimos años. Con ello, explicó que el plan de expansión considera inversiones ya programadas para el próximo año y una proyección adicional para incorporar hasta 24 mil megawatts en el mediano plazo.

Hasta el momento, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, dio a conocer que ya inició la construcción de la CCC “Francisco Pérez Ríos Tula II” en Hidalgo, que sustituirá a la Central Termoeléctrica a base de combustóleo.

A su vez, añadió que continúa el desarrollo de la ingeniería para iniciar obras en las centrales de ciclo combinado Salamanca II, ubicadas en Guanajuato; Altamira, en Tamaulipas; y Mazatlán, en Sinaloa, las cuales aportarán cerca de tres mil megawatts de capacidad adicional.

A su vez, subrayó que la próxima semana iniciará la construcción de la tercera fase de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco y en febrero comenzará la cuarta fase, para concluir el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica, alcanzando una capacidad de mil MW, con una inversión total de 13 mil 277 mdp. Detalló que las Centrales Fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido, en Coahuila, aportarán 556 MW de capacidad con una inversión estimada de 15 mil 449.9 mdp.

Respecto a las centrales de generación que se realizan en coordinación con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), aseveró que se contemplan tres proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico, con una capacidad conjunta cercana a 443 MW, en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato.

Como parte de los proyectos de transmisión, recordó que son 66, de los cuales 22 están en proceso de concurso, los últimos de ellos programados para la segunda quincena de diciembre, mientras que en 2026 se consideran 44 proyectos: 20 para el primer trimestre, iniciando sus publicaciones a partir de febrero, así como tres proyectos para mayo y junio. Y 21 proyectos más serán publicados en el tercero y cuarto trimestres.

La Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, agregó que el pasado 17 de octubre se emitió una convocatoria para los proyectos privados de generación de energía eléctrica para ordenar, priorizar y agilizar las solicitudes de inversión privada para el desarrollo de 20 nuevos proyectos: 15 fotovoltaicos con una capacidad de dos mil 471 MW y cinco de energía eólica, que aportarán 849 MW, dando un total de tres mil 320 MW de generación y mil 488 MW de almacenamiento.

En conjunto, estos proyectos representan una inversión de cuatro mil 752 millones de dólares. Estos proyectos se desarrollarán en 11 entidades federativas: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.