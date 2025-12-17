La CFE iniciará en 2026 la construcción de proyectos para generar 6 mil megawatts

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 4:33 pm

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la CFE iniciará en 2026 la construcción de proyectos para incorporar seis mil megawatts (MW) al sistema nacional.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¡Que no te engañen!: La CFE alerta a usuarios sobre personal y avisos fraudulentos

La CFE sufre pérdidas por 124 mil mdp y Pemex acumula deuda histórica en el 2024

Sheinbaum presenta estrategia para fortalecer el sistema eléctrico con 51 proyectos

La CFE arrancará el próximo año con varios proyectos para generar seis mil MW con centrales térmicas y renovables, con lo que el Estado mantendrá el 54 por ciento de la generación de energía eléctrica nacional.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) iniciará en 2026 la construcción de proyectos para incorporar seis mil megawatts (MW) de nueva capacidad de generación de energía eléctrica al sistema nacional.

De acuerdo con la mandataria mexicana, la estrategia contempla cuatro centrales de ciclo combinado, tres centrales fotovoltaicas y otros proyectos de energías limpias, además de esquemas de inversión privada, a fin de mantener al Estado como generador del 54 por ciento de la electricidad del país.

"Lo que estamos anunciando hoy es que el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas, unas de gas, una de diésel y otras solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la convención marco de cambio climático. Eso lo hace CFE", destacó.

Asimismo, la Jefa del Ejecutivo señaló que, con este modelo, el Estado conservará la mayoría de la generación de energía eléctrica nacional, mientras que el 46 por ciento corresponderá a proyectos desarrollados por inversionistas privados bajo reglas definidas.

La Presidenta recordó que gracias a los cambios legales realizados en décadas anteriores, se permitió una mayor participación privada y se redujo la capacidad de generación de la CFE, situación que comenzó a revertirse con inversiones públicas en los últimos años. Con ello, explicó que el plan de expansión considera inversiones ya programadas para el próximo año y una proyección adicional para incorporar hasta 24 mil megawatts en el mediano plazo.

Hasta el momento, la directora general de la CFE, Emilia Calleja Alor, dio a conocer que ya inició la construcción de la CCC “Francisco Pérez Ríos Tula II” en Hidalgo, que sustituirá a la Central Termoeléctrica a base de combustóleo.

A su vez, añadió que continúa el desarrollo de la ingeniería para iniciar obras en las centrales de ciclo combinado Salamanca II, ubicadas en Guanajuato; Altamira, en Tamaulipas; y Mazatlán, en Sinaloa, las cuales aportarán cerca de tres mil megawatts de capacidad adicional.

A su vez, subrayó que la próxima semana iniciará la construcción de la tercera fase de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco y en febrero comenzará la cuarta fase, para concluir el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica, alcanzando una capacidad de mil MW, con una inversión total de 13 mil 277 mdp. Detalló que las Centrales Fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido, en Coahuila, aportarán 556 MW de capacidad con una inversión estimada de 15 mil 449.9 mdp.

171225 CFE-Plan de expansión 2025-2030. Proyectos prioritarios de generación y transmisión

Respecto a las centrales de generación que se realizan en coordinación con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), aseveró que se contemplan tres proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico, con una capacidad conjunta cercana a 443 MW, en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato.

Como parte de los proyectos de transmisión, recordó que son 66, de los cuales 22 están en proceso de concurso, los últimos de ellos programados para la segunda quincena de diciembre, mientras que en 2026 se consideran 44 proyectos: 20 para el primer trimestre, iniciando sus publicaciones a partir de febrero, así como tres proyectos para mayo y junio. Y 21 proyectos más serán publicados en el tercero y cuarto trimestres.

La Secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, agregó que el pasado 17 de octubre se emitió una convocatoria para los proyectos privados de generación de energía eléctrica para ordenar, priorizar y agilizar las solicitudes de inversión privada para el desarrollo de 20 nuevos proyectos: 15 fotovoltaicos con una capacidad de dos mil 471 MW y cinco de energía eólica, que aportarán 849 MW, dando un total de tres mil 320 MW de generación y mil 488 MW de almacenamiento.

En conjunto, estos proyectos representan una inversión de cuatro mil 752 millones de dólares. Estos proyectos se desarrollarán en 11 entidades federativas: Campeche, Hidalgo, Yucatán, Guanajuato, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Zacatecas y Querétaro.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

CaliBaja y el financiamiento de las regiones

"Hemos sido testigos de la creación de polos regionales que se han consolidado por su vigor cultural...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Cautela y prevención en el hogar

"Cuando la ciudad se vacía parcialmente y las familias se desplazan, la seguridad se repliega hacia el...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Duarte en Almoloya: la corrupción no ha de ser pieza utilitaria

"El derrumbe del duartismo y del PRI como partido en la entidad de Chihuahua, tuvo en esa...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

La Doctrina Donroe acecha América Latina

"Las recientes amenazas a Venezuela no son un asunto pasajero sino el preludio del trato que toda...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

México toma distancia de China
Por Mario Campa

México toma distancia de China

Vientos tejocoteros
Por Óscar de la Borbolla

Vientos tejocoteros

Amparo Casar: Persecución o fraude
Por Álvaro Delgado Gómez

Amparo Casar: Persecución o fraude

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada
Por Ana Lilia Pérez

Amparo Casar, Pemex y la casta dorada

Pedro Haces. Episodios.
Por Alejandro Páez Varela

Pedro Haces. Episodios.

¿Ultraderecha o victimismo?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Ultraderecha o victimismo?

Corrupción y esperanza
Por Muna D. Buchahin

Corrupción y esperanza

En el laberinto
Por Alejandro Calvillo

En el laberinto

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

+ Sección

Galileo

Un estudio de la Universidad de Michigan reveló que los adultos mayores expuestos a desastres naturales presentan un aumento en el riesgo de mortalidad.

Desastres naturales impactan a largo plazo en mortalidad de adultos mayores: estudio

¿Por qué la Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador?

La Generación Z ve el mundo como un lugar aterrador y estos son los factores de ello

Editor PDF

Descubre el mejor editor de PDF en la nube para profesionales independientes

El moco verde no aparece por arte de magia, ni es un diagnóstico automático de una infección bacteriana. Su color tiene un origen químico muy concreto.

¿Tienes moco verde? Especialista aclara si es señal de alarma y por qué son de color

Un nuevo estudio demuestra que el amor y el apoyo de pareja pueden mejorar la salud cardíaca de las personas con enfermedades cardiovasculares.

El amor y el apoyo de pareja podrían mejorar la salud cardíaca, según este análisis

Estudio revela propiedades antienvejecimiento del chocolate oscuro

Estudio revela propiedades antienvejecimiento en un componente del chocolate negro

La decoración navideña influye directamente en el estado de ánimo de las personas y llega a influir en sus comportamientos de compra, advierte un experto.

¿Cómo influye la decoración navideña en tu estado de ánimo y tus hábitos de compra?

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará el 19 de diciembre más que nunca a la Tierra, cuando estará a una distancia de unos 270 millones de kilómetros.

¿Cuándo se acercará el cometa interestelar 3I/Atlas a la Tierra? Conoce los detalles

Investigadores mexicanos identificaron una nueva especie de gecko endémica de Puebla que recibió el nombre de Salamanquesa del Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Una nueva especie de gecko endémica de México es descubierta en reserva de Puebla

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La armada Venezolana recibió la orden de escoltar sus buques petroleros, tras el bloqueo de EU.
1

Vientos de guerra. Venezuela escolta sus buques; Maduro habla con Guterres sobre EU

El panadero británico Richard Hart ofreció disculpas a México después de las declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.
2

“Me equivoqué”: Richard Hart se disculpa con México; no existe cultura del pan, dijo

La CIDH condenó al Estado mexicano por el caso Ernestina Ascencio, indígena nahua de 73 años asesinada en la sierra de Zongolica en 2007, violada por militares.
3

No fue “gastritis”, como dijo Calderón; soldados violaron y mataron a Ernestina: CIDH

El Gobernador Samuel García impulsa la candidatura de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, a la gubernatura de Nuevo León en 2027.
4

Samuel García impulsa a su esposa Mariana Rodríguez con reforma y campaña millonaria

Trump da mensaje esta noche. Periodista afín dice que anunciará guerra con Venezuela.
5

Trump dará mensaje. Periodista de derecha adelanta que anunciará guerra con Venezuela

6

ENTREVISTA – Opacar la autocrítica en la 4T es más peligroso que una ruptura: Taibo

Trump
7

La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de María Vanessa "N", quien fuera asesora de García Luna, Secretario de Seguridad con Calderón.
8

La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

Estados Unidos (EU) sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima y a José Antonio Yépez, "El Marro", por financiamiento con robo de combustible y comercio ilegal.
9

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

La Presidencia de la República anunció a Esthela Damián Peralta como la nueva Consejera Jurídica tras la salida de Ernestina Godoy Ramos de dicho cargo.
10

Esthela Damián Peralta es nombrada como la nueva Consejera Jurídica de la Presidencia

México-China
11

México toma distancia de China

Amparo Casar: Persecución o fraude
12

Amparo Casar: Persecución o fraude

Assange, fundador de WikiLeaks, alega que el Nobel de la Paz para María Corina Machado constituye "apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra".
13

Assange acusa que la Fundación Nobel impulsa “crímenes de guerra” vía Corina Machado

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jacobo Reyes, alias “El Yaicob”, presunto socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.
14

La FGR atrapa a Jacobo Reyes, socio del dueño de Miss Universo; lo acusa de huachicol

Donald Trump
15

Trump ordena el bloqueo militar total de Venezuela y advierte: el petróleo es nuestro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump da mensaje esta noche. Periodista afín dice que anunciará guerra con Venezuela.
1

Trump dará mensaje. Periodista de derecha adelanta que anunciará guerra con Venezuela

La CNBV informó que la revocación de la autorización para la organización y operación de Vector Casa de Bolsa, fue a petición voluntaria de la misma entidad.
2

CNBV: Revocación de operaciones de Vector Casa de Bolsa fue a petición de accionistas

La cuenta oficial de las Becas Benito Juárez lazó una serie de recomendaciones a las y los beneficiarios del programa social para cuando reciban su Tarjeta del Bienestar, la única forma en la que se dispensa el apoyo federal para estudiantes de educación media superior.
3

Beca Benito Juárez: Aquí te contamos qué sigue al momento de recibir tu tarjeta

La armada Venezolana recibió la orden de escoltar sus buques petroleros, tras el bloqueo de EU.
4

Vientos de guerra. Venezuela escolta sus buques; Maduro habla con Guterres sobre EU

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Jacobo Reyes, alias “El Yaicob”, presunto socio de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo.
5

La FGR atrapa a Jacobo Reyes, socio del dueño de Miss Universo; lo acusa de huachicol

Las autoridades federales detuvieron a tres personas presuntamente vinculadas con actividades de extorsión contra productores de limón en Apatzingán, Michoacán.
6

Las autoridades detienen a 3 presuntos extorsionadores de limoneros en Apatzingán

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de María Vanessa "N", quien fuera asesora de García Luna, Secretario de Seguridad con Calderón.
7

La Fiscalía detiene a una excolaboradora de García Luna, acusada de ser su cómplice

La Presidencia de la República anunció a Esthela Damián Peralta como la nueva Consejera Jurídica tras la salida de Ernestina Godoy Ramos de dicho cargo.
8

Esthela Damián Peralta es nombrada como la nueva Consejera Jurídica de la Presidencia

Estados Unidos (EU) sancionó al Cártel Santa Rosa de Lima y a José Antonio Yépez, "El Marro", por financiamiento con robo de combustible y comercio ilegal.
9

EU sanciona a Cártel Santa Rosa de Lima y "El Marro"; sigue activo desde cárcel, dice

Assange, fundador de WikiLeaks, alega que el Nobel de la Paz para María Corina Machado constituye "apropiación indebida y facilitación de crímenes de guerra".
10

Assange acusa que la Fundación Nobel impulsa “crímenes de guerra” vía Corina Machado

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los campesinos no tienen razones para realizar bloqueos carreteros en Navidad ni Fin de año, ya que se les atiende.
11

La Presidenta no ve razón para que campesinos hagan bloqueos carreteros en fin de año

Trump
12

La economía cae. MAGA pierde adeptos. Trump también cae... pero la familia enriquece