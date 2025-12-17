Vientos de guerra. Venezuela escolta sus buques; Maduro habla con Guterres sobre EU

Redacción/SinEmbargo

17/12/2025 - 2:56 pm

La armada Venezolana recibió la orden de escoltar sus buques petroleros, tras el bloqueo de EU.

Venezuela ordenó a sus fuerzas armadas para escoltar a los buques petroleros desde sus puertos, una nueva escalada tras el bloqueo total que ordenó Trump contra el país sudamericano; Maduro conversó con el Secretario General de la ONU.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).–La tensión en Venezuela se tensa cada hora. Ahora, el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro ordenó a su ejército a escoltar a los buques que transportan petróleo y otros hidrocarburos desde sus puertos, algo que los pondría en un posible encuentro directo con los buques de Estados Unidos (EU), un día después de Donald Trump ordenara un bloqueo militar total y completo sobre el país sudamericano para impedir las exportaciones de su petróleo.

Maduro conversa con el Secretario General de la ONU

Maduro conversó por teléfono con el Secretario General de la ONU para alertar sobre la escalada de amenazas contra Venezuela por parte de EU.
Maduro conversó por teléfono con el Secretario General de la ONU para alertar sobre la escalada de amenazas contra Venezuela por parte de EU. Foto: Especial

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conversó por teléfono con el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, luego de la escalada de amenazas por parte de Estados Unidos (EU), que ordenó el martes un bloqueo militar total y completo sobre el país sudamericano para impedir las exportaciones de su petróleo.

Durante la llamada, Maduro denunció ante el Secretario General las recientes manifestaciones públicas del Presidente Donald Trump, en las que afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían", de acuerdo con un comunicado difundido por el Canciller Yván Gil.

"Señaló que estas expresiones de abierto carácter colonial fueron secundadas por el alto funcionario estadounidense Stephen Miller, quien aseguró que la industria petrolera venezolana también les pertenecía. El Presidente Maduro subrayó que tales declaraciones deben ser rechazadas categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, por constituir una amenaza directa a la soberanía, al derecho internacional y a la paz", añadió.

El comunicado de la Cancillería de Venezuela sobre la llamada de Maduro y Guterres.

El comunicado de la Cancillería de Venezuela sobre la llamada de Maduro y Guterres.
El comunicado de la Cancillería de Venezuela sobre la llamada de Maduro y Guterres. Foto: Telegra @Yván Gil

Maduro argumentó que Trump y EU llevan a cabo no solamente un "asedio político, diplomático y económico contra Venezuela", sino "la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares, que ha incluido hechos de piratería moderna, como el asalto a un buque que transportaba petróleo venezolano legítimamente comercializado".

El gobierno venezolano calificó estas acciones como parte de una "diplomacia de la barbarie", ajena a la convivencia internacional, y reiteró la voluntad de Venezuela de defender una diplomacia digna, el diálogo y la paz.

Guterres, por su parte, "reafirmó su compromiso con el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas". "Expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y destacó la necesidad de evitar cualquier escalada o confrontación, señalando que un conflicto armado en la región carece de justificación y sería estéril, con consecuencias graves para la estabilidad regional y la zona de paz de América Latina y el Caribe", de acuerdo con la Cancillería de Venezuela.

El Secretario General de la ONU informó que dará seguimiento a la situación y que acompañará su abordaje en el Consejo de Seguridad, promoviendo la desescalada y privilegiando siempre la diplomacia, el diálogo y la solución pacífica de las controversias.

Kast: apoyo toda acción que acabe con la "dictadura" en Venezuela

Kast mostró su apoyo a cualquier medida que acabe con la "dictadura" de Maduro.
Kast mostró su apoyo a cualquier medida que acabe con la "dictadura" de Maduro. Foto: X @joseantoniokast

El Presidente Electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, afirmó el martes que apoya toda acción que ayude a terminar con la "dictadura" de Maduro en Venezuela, en un giro de la política chilena ahora que el pinochetismo vuelve al poder en el país sudamericano.

"No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo", dijo Kast en conferencia de prensa desde Buenos Aires. "Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero somos víctimas del terror que implica tener una dictadura", añadió, repitiendo las acusaciones de EU contra el mandatario venezolano.

