CNBV: Revocación de operaciones de Vector Casa de Bolsa fue a petición de accionistas

La decisión de los accionistas de Vector se da luego de que en junio pasado el Departamento del Tesoro de EU señalara a esa casa de bolsa por supuestas operaciones de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó este miércoles que la revocación de la autorización para la organización y operación de Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V., estuvo motivada por la petición voluntaria de los accionistas de dicha empresa.

"La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informa que la revocación de la autorización para la organización y operación de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., fue con motivo de la petición voluntaria formulada por dicha entidad y de conformidad con el acuerdo adoptado por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de noviembre del año en curso", indicó la entidad financiera en un comunicado.

El organismo destacó que esta decisión responde únicamente a sus intereses particulares, "por lo que no guarda relación con las medidas adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU)".

La solicitud fue presentada por Vector ante la institución financiera el pasado 1 de diciembre y, de acuerdo con la normatividad del organismo público, fue debidamente integrada, pues cumplía formalmente con los requisitos legales y documentales previstos para este tipo de operaciones.

"En ese sentido, el 12 de diciembre, la Junta de Gobierno de la CNBV determinó que, desde el punto de vista legal, financiero y operativo, resultaba procedente resolver favorablemente la revocación de la autorización otorgada a la entidad financiera", detalló la dependencia pública.

El día de ayer, CNBV revocó los permisos de Vector para organizarse y operar como casa de bolsa, además de revocar también los permisos de Vector Fondos para organizarse y funcionar como sociedad operadora de fondos de inversión.

El pasado 1 de octubre, Vector Casa de Bolsa anunció la transferencia de su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa, una operación ordenada y legal para que los recursos que manejaba fueran administrados "por una institución con más de cinco décadas de trayectoria, reconocida por su solvencia, profesionalismo y compromiso con el desarrollo financiero de México”, explicó la institución.

Cabe destacar que estas operaciones se han estado llevando a cabo en el contexto de los señalamiento que el Departamento del Tesoro de EU hizo en junio pasado al vincular a Vector y a otras instituciones financieras por supuestamente haber permitido operaciones de lavado de dinero de dudosa procedencia.

La institución estadounidense detectó que esta casa de bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, participó en operaciones por 40 millones de dólares vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, ya condenado en EU por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.