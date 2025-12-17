Beca Benito Juárez: Aquí te contamos qué sigue al momento de recibir tu tarjeta

Las autoridades pidieron no compartir con ninguna persona dicha el NIP de tu Tarjeta y llamaron a guardar la Tarjeta del Bienestar en un lugar seguro, para evitar extravíos.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- La cuenta oficial de la Beca Universal Benito Juárez lanzó ayer una serie de recomendaciones a las y los beneficiarios del programa social para cuando reciban su Tarjeta del Bienestar, la única forma en la que se dispersa el apoyo federal para estudiantes de educación media superior.

Con el objetivo de proteger el dinero de las y los beneficiarios de pensiones y programas sociales, las autoridades hicieron un llamado a las personas derechohabientes a cambiar el NIP de su tarjeta y así evitar posibles fraudes o robos.

Asimismo, las autoridades pidieron no compartir con ninguna persona dicha clave bancaria y llamaron a guardar la Tarjeta del Bienestar en un lugar seguro, para evitar extravíos. Por otro lado, recordaron que ya se puede descargar la aplicación Banco del Bienestar Móvil, desde la que podrás consultar tu saldo, y que el plástico de la beca se puede usar en cajeros, supermercados, tiendas de autoservicio o negocios con terminal.

Revisa esta info 👇y ten paciencia, que muy pronto recibirás el pago de tu #BecaBienestar. 🥳💳 pic.twitter.com/a4LC41NKQb — BecasBenito (@BecasBenito) December 17, 2025

¿Cómo cambiar el NIP de la tarjeta del Banco del Bienestar?

A través de publicaciones en redes sociales, se compartieron los pasos para realizar el cambio de NIP de forma segura en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar:

En el menú principal del cajero, seleccionar la opción de cambio de NIP. Ingresar un nuevo NIP y dar clic en continuar. Confirmar el nuevo NIP ingresándolo nuevamente.

¿Qué son las Becas Benito Juárez?

Dicho programa social entrega una ayuda monetaria a jóvenes que cursan la educación media superior en instituciones públicas de todo el país, con el objetivo de que cuenten con los recursos necesarios para no verse en la necesidad de abandonar sus estudios.

Se trata de una beca universal, por lo que es entregada a estudiantes de todos los estados de la República, quienes reciben el apoyo durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, los tres años que cursen el bachillerato.

Actualmente, el apoyo consiste en mil 900 pesos entregados de forma bimestral.

Hoy seguimos con los depósitos de las #BecasBienestar. Este día toca a las becarias y los becarios con apellidos que inician con las letras N, Ñ, O, P y Q. pic.twitter.com/2CQPJbcq0Y — Julio León (@Julio_LeonT) December 15, 2025

¿Qué documentos se necesitan para el registro de la Beca Benito Juárez?

Las y los estudiantes de nuevo ingreso al bachillerato que deseen solicitar la Beca Benito Juárez deben contar con una copia digital, en formato PDF o JPEG, de los siguientes documentos: